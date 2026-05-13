台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

台灣又一個景點沒落？最近有民眾走訪南投知名景點「猴探井天空之橋」發文感嘆，景區人氣明顯不如以往，當天現場僅見約5名遊客，就連周邊攤販也大多未營業，直呼「一年不如一年」。貼文曝光後，引起不少網友熱議，也釣出導遊坦言「這是個雷點」。

原PO在threads上發文表示，他到現場後，吊橋上僅零星幾位旅客，與以前景象完全不同「一年不如一年」。文章一出後，也有不少網友表示，「沒辦法，就只是一座橋，走過去走回來然後就沒了」、「停路邊還會被開單」，更有導遊表示「我去年有帶團去過，然後回報公司：這是個雷點，以後別再排了....」。

南投猴探井天空之橋開放之初，曾經人潮滿滿，近年來遊客銳減已退燒。圖／本報系資料照片

根據交通部觀光署資料，猴探井天空之橋位於南投市福山里、八卦山風景區內，因山谷地形宛如一口井，前方山峰又像猴子俯視井底，因此得名「猴探井」。景點最大特色為橫跨山谷兩端的天空之橋，全長204公尺、共265階，為全台首座梯子吊橋，也有「微笑天梯」之稱。橋上視野遼闊，天氣晴朗時可遠眺彰化平原、西螺大橋與濁水溪出海口，傍晚時分還能欣賞夕陽景色與LED燈點亮後的夜間風貌。

不過，觀光人潮近年明顯下滑。觀光署統計顯示，猴探井天空之橋2025年全年僅吸引6萬6328人次到訪，旅客高峰集中在1、2月，之後便逐月減少。Google評論目前約為3.8顆星，評價兩極，有民眾認為景點內容偏少、門票與停車費不符期待，也有人稱讚吊橋景觀壯麗、適合拍照留念。