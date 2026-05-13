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普悠瑪集電弓故障 台鐵壽豐至鳳林單線雙向慢行…延誤時間公布

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滯留鋒要來了 粉專：午後水氣增 但「不是整天都在下雨」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
定量降水預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
定量降水預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今天屬於鋒面逐漸靠近的階段，󠀠氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠中午過後水氣會慢慢增加，󠀠降雨仍以中部以北較明顯為主。明天鋒面位於台灣北端附近，󠀠台灣上空水氣偏多，天氣較不穩定，󠀠各地有不定時短暫陣雨機會，󠀠不過並不是整天都在下雨，󠀠雲縫中仍有機會見到陽光。󠀠

周五隨著鋒面逐漸南移，󠀠將是這波最容易下雨的一天，󠀠各地降雨機率提高。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠尤其南部地區，󠀠近期降雨原本就稀缺，󠀠這次鋒面若能順利南壓帶來降雨，其實算相對難得，󠀠要好好把握這波補水機會。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠天氣變化本來就是循序漸進，󠀠不是鋒面一到，就瞬間全台大雨。現在看到好天氣，不代表後面的預報就失準，󠀠真的不要再用「現在沒下雨＝預報錯了」的方式看天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鋒面

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