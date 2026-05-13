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滯留鋒要來了 粉專：午後水氣增 但「不是整天都在下雨」
今天屬於鋒面逐漸靠近的階段，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中午過後水氣會慢慢增加，降雨仍以中部以北較明顯為主。明天鋒面位於台灣北端附近，台灣上空水氣偏多，天氣較不穩定，各地有不定時短暫陣雨機會，不過並不是整天都在下雨，雲縫中仍有機會見到陽光。
周五隨著鋒面逐漸南移，將是這波最容易下雨的一天，各地降雨機率提高。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，尤其南部地區，近期降雨原本就稀缺，這次鋒面若能順利南壓帶來降雨，其實算相對難得，要好好把握這波補水機會。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，天氣變化本來就是循序漸進，不是鋒面一到，就瞬間全台大雨。現在看到好天氣，不代表後面的預報就失準，真的不要再用「現在沒下雨＝預報錯了」的方式看天氣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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