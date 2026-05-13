雷雨今起3天開轟 西半部恐大雨強陣風

今天起至周五天氣較不穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各地皆有短暫陣雨或雷雨機會，外出活動留意天氣變化並攜帶雨具，注意雨天行車安全。氣溫感受上，降雨時略有涼意，但未降雨期間仍較悶熱潮濕。

他說，今天起受滯留鋒面影響，大氣環境較不穩定，且水氣偏多，各地普遍為陰或多雲天氣，並逐漸有短暫陣雨或雷雨機會。其中，中北部及東半部降雨機率相對較高。北部至東北部高溫約25至26度、低溫約20至22度；中南部至花東地區高溫約27至32度、低溫約22至26度。

明天至周五，持續受滯留鋒面徘徊影響，大氣環境仍不穩定，各地依舊為陰有短暫陣雨或雷雨的天氣型態。林孝儒表示，期間西南風增強、水氣偏多，環境也更有利對流發展，尤以西半部地區更需留意局部雷雨伴隨的短時較大雨勢或瞬間強陣風。北部至東北部高溫約23至25度、低溫約20至22度；中南部至花東地區高溫約26至30度、低溫約21至25度。

林孝儒表示，周末隨著鋒面逐漸遠離，環境轉受東風影響，整體降雨可望較前幾天減少。西半部天氣將逐漸穩定，以晴時多雲為主，僅午後山區有局部短暫陣雨；東半部雲量仍偏多，並有地形性短暫降雨機會。

至於下周是否還有鋒面影響，林孝儒表示，初步預測下周台灣附近暫無明顯鋒面系統南下，環境大致以南風為主，天氣相對穩定，偏向午後局部降雨型態，氣溫則偏暖偏熱；不過後續仍有變化空間，持續留意最新預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。