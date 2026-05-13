瘦瘦針非人人適用 衛生局提醒牢記用藥3大原則

近年坊間俗稱「瘦瘦針」的減重藥品受到高度關注，不少民眾誤以為施打後即可快速瘦身。對此，新竹市衛生局提醒，瘦瘦針屬處方用藥，並非所有人皆適用，須經醫師專業評估後方可使用，請民眾切勿輕信網路廣告、社群平台或不明代購資訊，以免購買到偽藥、禁藥或來源不明產品，危害自身健康。

衛生局說，民眾如有減重或用藥需求，務必牢記「安全用藥三原則」，要醫師診斷、要藥師調劑、不要網購私買，共同守護自身健康與用藥安全。

衛生局長陳厚全表示，減重沒有捷徑，安全才是首要原則。民眾若有體重控制或減重用藥需求，應透過正規醫療管道尋求協助，由醫師及藥師提供專業評估與用藥指導。

此外，為保障民眾用藥安全，衛生局已配合衛生福利部啟動相關專案稽查。去年起瘦瘦針已納入須追溯或追蹤管理藥品，相關藥品流向均須登錄，並透過資料勾稽及實地查核，防堵不法流通與違規販售情形。

衛生局呼籲，減重應以健康為本，用藥更應以安全為先，民眾應把握「安全用藥三原則」，在專業把關下正確使用藥品，避免因追求速效而損害健康。相關用藥安全資訊，可至衛生福利部食品藥物管理署網站( https://reurl.cc/aX74pQ)「用藥安全宣導」專區查詢。

市長高虹安表示，健康體態應建立在均衡飲食、規律運動及良好生活習慣之上，而非一味追求速效減重。提醒民眾務必遵守「安全用藥三原則」，避免因錯誤使用藥品而傷身又傷荷包。市府將持續秉持「健康安心」施政理念，推動各項預防保健措施，並結合醫師公會、藥師公會等專業力量，加強正確用藥觀念宣導，共同守護市民健康。