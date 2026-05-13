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太害羞！藥妝店飛機杯展示品寫「試用」2字 網友秒歪樓：試試就進警局

香港01／ 撰文：卡洛兒
台灣有藥妝店在用作展示的飛機杯外層寫上「試用」2字，惹來網民想入非非。（「facebook＠路上觀察學院」圖片）
台灣有藥妝店在用作展示的飛機杯外層寫上「試用」2字，惹來網民想入非非。（「facebook＠路上觀察學院」圖片）

藥妝店不時看見有產品提供予客人試用，但若然是成人用品會否太尷尬？台灣有民眾逛藥妝店時看見離奇畫面，事關有日本出產、用作展示的情趣用品「飛機杯」，外層居然寫上「試用」2字，網友戲稱，「俗話說：只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「可以試看看有梅疣什麼問題」。及後有留言道出真正「試用」方法，提醒男士們切勿因「一時衝動」當場試驗。

藥妝店貨架飛機杯展示品　外層寫「試用」2字

台灣有男生在facebook群組「路上觀察學院」上傳1張照片，驚訝詢問「可以直接現場試用嗎？」相中顯示，他在當地連鎖商店丁丁藥局店內，發現1款商品外層被人以黑色Marker筆寫上「試用」2字，但細看下發現，該層貨架3格均售賣日本情趣用品「TENGA 真空杯」，公然寫上「試用」字眼，令人見狀頓感害羞。

網友笑：可以試看看有梅疣什麼問題

帖文引來網友爆笑留言，「我知道你很急，但是先別急」、「經過這一區應該味道都很重」、「可以試看看有梅疣什麼問題」、「『梅』事的，試試就逝世吧」、「試試就進警局了」。

正確「試用」方法曝光！

有留言則笑稱藥妝店會做生意，「確定要這麼調皮？」、「沒有潤滑液怎麼試？」、「但要先買保險套再試，這是一種行銷策略」。有網友則傳授正確「試用」方法，「用手指戳啦」，不是客人當眾「露械」。

（facebook「路上觀察學院」）

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文章授權轉載自《香港01》

藥妝店

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