皮克敏效應幫忙！嘉市YouBike騎乘人次將破千萬 抽iPhone促綠色通勤潮

嘉縣市共同生活圈，公共自行車YouBike使用量快速成長。嘉市因市區面積小、交通便利，站點密集，累積騎乘人次即將突破千萬大關。市府攜手微笑單車推出「嘉有千萬．有你嘉義」系列慶祝活動，祭出限量紀念悠遊卡、禮券等好禮，最大獎更包括最新款iPhone 17，希望吸引更多民眾加入綠色交通行列。

相較嘉市，嘉縣幅員廣闊涵蓋18鄉鎮市，大眾運輸資源不足，近年積極擴展YouBike站點。目前有5鄉鎮市建置公共自行車系統，縣府今年將擴大推動，預

計於大林、布袋等11個鄉鎮新增111處站點，未來全縣布設鄉鎮提升至16個，補足偏鄉交通缺口，串聯地方生活圈與觀光路網，未來民眾不論是在嘉市通勤，或深入嘉縣觀光旅遊，都能透過YouBike短程接駁，提升交通便利性，有助於帶動地方觀光與商圈發展。

除站點擴建，中南部公共運輸支付系統也同步升級，從6日起，嘉義市、嘉義縣正式導入iPass Money行動支付功能，並與台南市、屏東縣同步上線，結合高雄既有服務，打造更完整的中南部交通支付網絡。iPass Money由一卡通公司推出，民眾透過手機APP即可完成儲值、轉帳、掃碼付款、生活繳費，以及搭乘大眾運輸工具等功能，無需攜帶實體卡片，也提升跨縣市交通使用便利性。

嘉市府交通處表示，五一勞動節連假期間，藝術節結合熱門手機遊戲「皮克敏Bloom」活動，大量外地遊客湧入嘉義市，帶動YouBike租借量暴增，連續3天騎乘人次更創下營運以來歷史前三高紀錄，展現大型活動與綠色運輸結合的效益。

交通處指出，市府持續推動電子票證與行動支付優惠政策至12月31日止，民眾只要使用電子票證或行動支付，即可免費搭乘嘉義市三條市區公車及幸福巴士，不限里程與次數；同時還享有YouBike 2.0前30分鐘免費，以及YouBike 2.0E電輔車前30分鐘補助10元優惠。

隨著嘉縣市YouBike路網逐漸成形，未來不只提升日常通勤便利，也可望帶動深度旅遊風潮。民眾騎著共享單車穿梭巷弄、探訪古蹟與品嚐在地美食，將讓嘉義生活圈的交通與觀光發展更加緊密，也為城市低碳運輸再添新動能。

五一勞動節連假期間，嘉市藝術節結合熱門手機遊戲「皮克敏Bloom」活動，大量外地遊客湧入嘉義市，帶動YouBike租借量暴增，連續3天騎乘人次更創下營運以來歷史前三高紀錄，展現大型活動與綠色運輸結合的效益。圖／聯合報資料照片