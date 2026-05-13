鋒面來了北台灣卻沒下雨 鄭明典曝原因：雷達亮帶現象

中央氣象署預期今明兩天滯留鋒面影響，目前各地無降雨。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雷達回波圖，他表示，昨天晚上開始，就持續有不下雨的雷達回波通過北台灣。如果比較同時間降雨雷達的訊號，就會發現降雨雷達附近並沒有回波訊號。這種情況表示，回波只來自高空，因為較低層的降雨雷達沒有回波。

至於原因，鄭明典說，通過台灣的雲層很高，雲層中有冰相水，如雪花。部分雪花掉落到0度以上的區域，雪花表面融成水，被雷達誤認成大水滴，很少數的這類水滴就可能產生明確的回波，稱為「雷達亮帶」現象。這類水滴中的雪花持續融化，外徑就會變小，掉落過程也會破裂或蒸發，更因為數量通常不多，地面就不會有降雨現象。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。