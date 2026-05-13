低壓帶影響 賈新興：明起2天彰化以北+宜花東有雨

未來10天天氣重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今天各地山區、雲嘉及宜花東有零星短暫雨，今天午後至明天彰化以北及宜蘭轉有局部雨，今天至周五受低壓帶影響，其它時間於中午前有零星短暫雨，午後轉有局部短暫雨的天氣型態。下周三至下周五，轉為午後零星短暫雨。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天至周五，受低壓帶影響，彰化以北及宜花東有局部雨，雲林以南亦有零星短暫雨。周五，雲林以北及宜花東有局部雨，午後新竹以南及宜花東有短暫陣雨。

他說，周六，各地山區、大台北東半部、雲林以南及宜花東有局部短暫雨，午後新竹以南轉有局部短暫陣雨。周日，北北基宜花東及高屏有零星短暫雨，午後南投以南及宜花東有局部短暫陣雨。下周一，台南以南及宜花東有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、高屏及宜花東有局部短暫雨。

賈新興表示，下周二，宜花東沿海有零星短暫雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫雨。下周三，午後各地山區、北北基宜花東及嘉義以南有零星短暫雨。下周四，午後大台北東半部、南投以北山區及宜花有零星短暫雨。下周五，午後各地山區、桃園以北及宜花東有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。