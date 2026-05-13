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滯留鋒發威全台雷雨開炸 專家示警：留意致災性對流列車效應

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
滯留鋒面發威。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
滯留鋒面發威。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

5、6月梅雨季，今天起受滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，留意這波滯留鋒面所帶來對流列車效應（Train Effect）的累積降雨。

何謂對流列車效應（Train Effect）？他說，是指多個對流雲團先後經過同一地區，產生連續強降水的現象，因雲團像火車車廂接連通過軌道而得名。這會導致短時間內累積大量的降雨量，形成集中性降雨，並造成嚴重的積淹水與水患災情。

今天起滯留鋒面影響，環境水氣增多，全台下雨機會同步增大。林得恩說，尤其是這波梅雨鋒面配合西南氣流的增強，夜間低層噴流建立，3000公尺高度（約700hPa處）的風速已增強為25至30kTs的西南風；加上來自華南地區的水氣供輸補給，提供非常容易出現短延時、強降雨的有利環境，夜晚至清晨期間強降雨發生機率同步增高。

他表示，中部以北地區會有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其它地區亦有局部短暫陣雨或雷雨機會，也要留意這波滯留鋒面所帶來對流列車效應的累積降雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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