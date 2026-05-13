梅雨季鋒面南下 吳德榮：中部以北和東半部率先變天 周五前慎防強對流

今、明兩天梅雨季第3波鋒面逐漸南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部、東半部及中部先後轉有局部陣雨或雷雨，氣溫漸降，北台稍轉涼。今天北部20至27度、中部21至32度、南部20至35度、東部20至33度。

周五鋒面南移，各地有局部陣雨或雷雨的機率。他說，今天至周五應注意對流胞、伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨的影響。周六至下周一鋒面續南移巴士海峽並漸減弱，天氣暖熱，但大氣不穩定，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，下周二至周五鋒面已遠離，大氣日趨穩定，白天熱如夏，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。