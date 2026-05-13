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梅雨季鋒面今起3天滯留 全台有雨 粉專曝降雨熱點

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
累積雨量預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
累積雨量預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

5、6月梅雨季，新一波鋒面正在靠近中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠預計今天白天起，將在台灣附近滯留。雖然預報中的雨勢有修弱的趨勢，由於鋒面本體靠近的狀況不變，各地未來3天有雨的機率仍高。

根據各國模式最新的累積雨量預報，即便跟前幾報相比有調少一些，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠全台有雨的共識仍在，尤其中部以北、宜花一帶，仍然是降雨熱點，預計周五前會是一陣一陣雨勢為主，呈現愈往南走，雨勢愈少的大局為主。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠這次鋒面影響時間落在今天至周五；周末起鋒面就會遠離，各地回到炎熱、偶有午後陣雨的型態為主。

至於是不是典型的梅雨？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠雖然這次是滯留鋒面影響沒錯，但由於還沒有西南季風的配合，大共識上，這還不太算最正統的梅雨鋒面，初步看來，比較典型的梅雨，可能要等月底附近再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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