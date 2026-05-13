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金字塔專家、前埃及⽂物部⻑札希來台辦講座 6⼤主題揭秘法⽼傳奇

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
埃及考古權威、曾任埃及⽂物部⻑的札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），即將來台揭開法⽼傳奇。圖／時藝多媒體提供
埃及考古權威、曾任埃及⽂物部⻑的札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），即將來台揭開法⽼傳奇。圖／時藝多媒體提供

埃及考古權威、曾任埃及⽂物部⻑的札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），即將來台揭開法⽼傳奇！由時藝多媒體主辦的專題講座 《探索永⽣－吉薩、薩卡拉與帝王⾕：考古傳奇－札希・哈⽡斯講座》，23⽇（六）將在福華⽂教會館登場，門票已於時藝官網開放搶購。

札希．哈⽡斯博⼠⻑年主持⾦字塔、帝王⾕等世界級遺址發掘，其最新著作《圖坦卡⾨》更獲⼤埃及博物館選為官⽅指南。此次來台，他將在講座中帶領聽眾深⼊探索古埃及最核⼼的6⼤考古謎團。

這些謎團包括「古夫⾦字塔新發現」：揭密內部新發現的空隙結構與最新探測技術；「⾦字塔建造之謎」：解析⾦字塔建造過程及建造者陵墓的最新證⾔；直擊近期出⼟的⾦字塔與皇家陵墓；包含圖坦卡⾨家族⾝分鑑定等最新科學研究的「⽊乃伊掃描計畫」、深⼊剖析盧克索近年最重⼤的考古成果「失落的⿈⾦城」、全球關注的王后陵墓「納芙蒂蒂陵墓」最新搜尋進展。

活動將以英⽂主講、提供中英⽂⼝譯。主辦單位推出限量優惠套票，讓本講座與即將於6⽉登場的《埃及⽊乃伊－永⽣傳說》特展，以及現正展出的《消失的法⽼－古夫⾦字塔VR沉浸體驗－古埃及沉浸之旅》進⾏聯動，讓喜愛古⽂明的觀眾能透過專題講座、⽂物特展與 VR 沉浸式體驗，全⽅位感受傳奇古埃及世界。

●「探索永⽣－吉薩、薩卡拉與帝王⾕：考古傳奇—札希・哈⽡斯 講座」23日下午2時於福華⽂教會館 2F卓越堂（台北市⼤安區新⽣南路三段30號2樓）舉辦。詳情請洽時藝多媒體官⽅網站： https://www.mediasphere.com.tw/events/283

埃及 遺址 考古

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