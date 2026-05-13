遺物項鍊、日治時期小便器......台博館「物件的記憶」用捐贈寫台灣史

一條40年代的珍珠項鍊，串起台灣戰後醫療匱乏的一段歷史。陳秀的母親在戰後初期因瘧疾辭世，家人為籌措醫藥費幾乎典當所有嫁妝，唯獨這條項鍊被父親保留下來，成為思念妻子的唯一紀念物。多年後，女兒將這份象徵私密情感的項鍊捐給台博館，讓私人情感的具體象徵走進公共空間、和觀眾一起分享珍貴的記憶。

台博館昨起推出2026年「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展，展出多組近年民眾捐贈的重要文物及標本，包含「近代官僚證書」、日治時期小便器、淡水線末班車票、戰後珍珠項鍊、《台灣植物誌》手繪原稿、建築師王秀蓮使用的相機與設計相關物件等。

台博館表示，展覽不以「名物」為主角，而是從日常之物出發，讓觀者理解「捐贈」如何讓私人回憶，轉化為社會共享的歷史線索。文化部長李遠表示，博物館最重要的價值，即是藉由展覽，讓大家從不同的物件中，找到歷史、找到自己的記憶與情感，並且找到人存在的意義。

開展典禮上，李遠憶起去年他也是捐贈者之一，擔任文化部長以後有機會在台博館的展覽中，發現展品與他父親收藏多年的手繪素描有相似之處，在台博館進一步研究後，確認這批物件是曾經在台博館工作過的茅野正名，手繪下他曾經製作過的面具手稿。茅野正名當年因為無法將全數物件帶回日本，因而尋尋覓覓地將手稿及手繪的用具，留給一個他認為可以繼續傳承的人，而這個人就是李遠的父親。李遠說，雖然父親沒能繼續畫下去，但是仍悉心的保存，進而有機會透過他，讓這批物件回到台博館，將父親守護多年的茅野正名物件，在冥冥之中返回「應該去的家」。

台博館館長陳登欽表示，台博館自去年起建立年度捐贈微型展制度，希望讓每一件捐贈品在進入典藏體系後，都能即時與社會大眾對話。

捐贈者家屬亦分享文物背後的故事。台大機械工程學系教授孫珍理分享其母親、戰後建築師黃秋月相關資料捐贈歷程，內容涵蓋都市計畫、建築設計與文化資產修復等大量圖稿與文件。孫珍理表示，盼透過博物館保存與研究，讓家中的圖稿成為認識戰後台灣城市發展的重要史料。

現場展出台大教授黃增泉珍藏30餘年的《台灣植物誌》早年手繪圖稿，鉛筆痕與修正液層層疊疊，映照戰後本土植物學者追求學術自主的歷程，當年參與繪製圖稿的工作者也特別重返台博館與作品重逢。捐贈者林保友先生與父親在建國啤酒廠廠長宿舍共同發掘的「日治時期染付便器」，物件除象徵現代衛生觀念在台灣的演進，同時也連結著家族記憶。