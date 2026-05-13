健康你我他／在每次呼吸之間 為自己留點餘地

每到春暖花開、乍暖還寒時節，鼻子便開始失守。對我而言，過敏性鼻炎不是偶發的不適，而是一段長期相伴的日子。清晨醒來的連續噴嚏及流清鼻水、夜裡的鼻塞，讓人逐漸意識到，這不只是季節問題，而是身體與環境之間某種尚未調和的關係。

年輕時總想「根治」，試過幾種偏方，期待一勞永逸。後來才明白，過敏性鼻炎像是一種體質的提醒，與其對抗，不如學習相處。我開始調整生活的節奏，換季天涼時添衣，回家後立即清洗鼻腔，避免過敏原停留；好天氣時，外出曬太陽。這些看似細微的習慣，慢慢為身體築起一道緩衝。

飲食也有所節制，不再冰飲與吃刺激性食物，多了溫熱與清淡飲食，曾經覺得是限制，久了反而成為一種安穩的選擇。當身體不再頻繁發出警訊，心也隨之沉靜下來。

最重要的轉變，或許是心態。從急於擺脫，到願意傾聽。鼻炎發作時，不再只是煩躁，而是提醒我：是否太過勞累？是否忽略了環境的變化？這樣的覺察，讓過敏不再困擾，也成為自我照顧的一種契機。

至今我仍未真正「痊癒」，但那些曾經困擾的症狀，已不再主導生活。與過敏性鼻炎共處的日子，教會我的是在不完美之中，慢慢找到一種平衡。或許我們無法完全擺脫過敏，但可以學會，在每一次呼吸之間，為自己留下一點餘地。