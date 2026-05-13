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追蹤20年研究 吸菸者一生少賺185萬元

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
菸品嚴重傷害肺部與心血管，台灣每年因為吸菸者流失逾千億元生產力。圖／123R
菸品嚴重傷害肺部與心血管，台灣每年因為吸菸者流失逾千億元生產力。圖／123R

菸品嚴重傷害肺部與心血管，最新研究發現，吸菸還可能直接讓荷包大失血。台北醫學大學公共衛生學系研究指出，吸菸者一生平均恐少賺135萬至185萬元，相當於一間套房頭期款。若從國家整體來看，吸菸造成的生產力損失一年更高達1300億元，占台灣GDP約0.6%。

這項研究刊登於國際期刊「Public Health」，由北醫公衛學系副教授羅偉成領軍，追蹤21萬名國人近20年，是台灣少見的大型長期研究。

羅偉成表示，吸菸除了造成醫療支出，研究進一步量化「終生生產力損失」，包括提早死亡、工作能力下降、提早退休、生病缺勤等對人生收入的全面衝擊。研究結果顯示，男性吸菸者平均壽命比非吸菸者少約2年，女性少約1.4年；男性職涯平均減少約0.7年，女性更減少約1.8年。

羅偉成說，吸菸的損失若換算成實際收入，男性吸菸者一生平均少賺約135萬元，女性更高達185萬元。吸菸影響收入的原因，包括疾病與缺勤增加、慢性病與住院造成工作中斷及薪資損失；其次是工作能力下降，例如肺功能退化、體力與認知功能受影響，進而降低升遷機會；第三則是提早退出職場，甚至因健康惡化被迫退休。

北醫大附設醫院家庭醫學科醫師陳宥達表示，北醫大附設醫院去年一整年的戒菸門診治療人數共122人、3347人次，其中79.5%比率為男性，年齡層以53至57歲最多，約占21.86%，大部分患者皆吸菸多年，健康檢查異常後，或出現慢性咳嗽、高血壓甚至中風等情形後，才意識到菸品對健康的影響而前來求助。

陳宥達觀察，新興菸品興起後，戒菸門診求助者有年輕化趨勢，尤其是電子煙使用者增加。不少學生或年輕上班族以為電子煙比較安全，但使用數周至數個月後出現焦慮、失眠、胸悶、心悸或運動表現下降而就診，而電子煙看似討喜的風味也導致女性及高齡族群的增加。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

抽菸 北醫大

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