健康主題館／新生兒篩檢7月全額公費 納入SMA

新生兒篩檢是國家重要婦幼衛生政策，在出生滿48小時後至7天內，應採取微量腳跟血進行篩檢，可早期發現患有先天代謝異常疾病的孩子，以免錯失黃金診斷與治療時機。目前台灣有21種先天性代謝異常疾病，列入常規的新生兒篩檢項目，今年7月起將納入「脊髓性肌肉萎縮症」（SMA）篩檢增至22項，預計受惠近10萬人。

衛福部長石崇良表示，今年7月起，現行21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，將由部分補助改為「全額公費給付」，家長不必再自行負擔差額。另新增SMA篩檢，讓公費新生兒篩檢項目正式擴增至22項，預估一年投入近1億元經費，盼早期發現、及早治療。

把握黃金治療期 讓損害降到最低

透過新生兒篩檢，可以早期發現症狀不明顯的先天性代謝異常疾病，如果篩檢結果為（疑）陽性時，並不代表寶寶已確定罹患該項疾病，應及早接受進一步檢查。篩檢結果為無異常時，也不代表不會發病或身體健康；寶寶若已確診，在黃金治療期間提供妥善診治，可以將疾病對身體或智能的損害降到最低。

不過，現行制度雖有政府補助，但家長仍需自付部分差額。石崇良表示，今年7月起，政府將新生兒先天性代謝異常疾病檢查補助，從過去的200元部分補助，提高為750元全額公費給付，降低家長經濟壓力，也提高篩檢普及率。

SMA致病基因 每48人就有1人

除了補助全面升級，新制公費篩檢項目也正式納入SMA基因篩檢。根據研究，台灣約每48人就有1人帶有SMA致病基因，推估全台約有近50萬名帶因者，因此醫界長期呼籲將SMA納入公費新生兒篩檢。石崇良表示，此次政策擴大後，包括SMA新增篩檢、原有21項全額給付，以及行政相關費用，整體預算規模接近1億元。

SMA是一種罕見遺傳性神經肌肉疾病，患者因運動神經元退化，導致全身肌肉逐漸無力、萎縮，嚴重者甚至可能影響呼吸功能。過去SMA被認為是嬰幼兒死亡率極高的罕病之一，但近年隨著基因治療、口服藥物及脊椎注射藥物問世，疾病治療已有重大突破。

健保已將多款SMA高價藥物納入給付，包含一劑高達4900萬元的基因治療，被視為台灣罕病治療的重要里程碑。石崇良強調，SMA「愈早發現、愈早治療、預後愈好」，如果能在新生兒階段即篩檢出基因缺陷，及時介入，孩子未來的發展與生活品質可能完全不同。

國健署表示，新生兒先天性代謝異常疾病難以察覺，若未及時發現，恐造成不可逆之損害。113年新生兒篩檢率逾99%，發現3,340名異常個案，其中近9成為蠶豆症。

補助新生兒篩檢檢查項目

1.葡萄糖-六-磷酸鹽去氫酶缺乏症(G-6-PD缺乏症，俗稱蠶豆症)

2.先天性甲狀腺低能症

3.先天性腎上腺增生症

4.中鏈醯輔酶A去氫酶缺乏症

5.戊二酸血症第一型

6.苯酮尿症

7.異戊酸血症

8.甲基丙二酸血症

9.高胱胺酸尿症

10.楓漿尿症

11.半乳糖血症

12.瓜胺酸血症第I型

13.瓜胺酸血症第II型

14.三羥基三甲基戊二酸尿症

15.全羧化酶合成酶缺乏

16.丙酸血症

17.原發性肉鹼缺乏症

18.肉鹼棕櫚醯基轉移酶缺乏症第I型

19.肉鹼棕櫚醯基轉移酶缺乏症第II型

20.極長鏈醯輔酶A去氫酶缺乏症

21.早發型戊二酸血症第II型

22.脊髓性肌肉萎縮症（2026年7月上路）