傳奇劇作「下雪了」 台北加演

每到春暖花開、乍暖還寒時節，鼻子便開始失守。對我而言，過敏性鼻炎不是偶發的不適，而是一段長期相伴的日子。清晨醒來的連續噴嚏及流清鼻水、夜裡的鼻塞，讓人逐漸意識到，這不只是季節問題，而是身體與環境之間某種尚未調和的關係。

2026-05-13 00:39