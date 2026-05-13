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傳奇劇作「下雪了」 台北加演

聯合報／ 本報訊

由世界最偉大的小丑「斯拉法．帕拉尼」打造、風靡全球超過卅年的傳奇劇作「下雪了」暌違九年再度登台，主辦單位聯合數位文創為回饋廣大粉絲期待，成功與劇團爭取於六月廿四日晚間於台北表演藝術中心大劇院加開一場次。

深受親子聽眾喜愛的Podcast節目「酷姨聯萌」近期訪問了劇團中扮演小丑的演出者Vanya Polunin，從成年人的角度談及這齣作品中的人生的哲思，在歡樂有趣的表演之中對於孤寂、失去與遺忘等議題的詮釋，用最溫暖的方式讓人重新感受成長歷程中的感觸，讓人找回失落已久的赤子之心。台北加場與台中高雄等三地場次現正熱賣中，雙人同行還可享九折優惠，購票請上udn售票網購票或撥打客服專線02-2649-1688。

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