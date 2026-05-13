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營養午餐須教師自費 教團籲檢討

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

全台中小學營養午餐自一一五學年度起全面免費，但多數縣市補助對象僅限學生餐費，未涵蓋教職員。有教師認為，導師在午餐時段需負責班級秩序維持、學生照看，還得為自己的「工作餐」自行掏腰包，感到不被尊重。全教產理事長林蕙蓉呼籲，各縣市應持續檢視相關政策設計。

一名國小教師表示，導師午餐時間需維持班級秩序、照看學生，常無法正常用餐，卻得「自行繳納午餐費」，認為制度設計未充分尊重第一線教師處境。

另有教師說，目前導師費每月約四千元，若以每月上課二十天、每餐五十元估算，實際扣除午餐費後，等於僅剩約三千元。在人力招募愈發困難情況下，若能透過增加營養午餐補助等小型福利措施，對提升教師職業吸引力與留任誘因，或許能帶來一定幫助。

而目前已有部分地方政府將教職員納入午餐相關補助或福利措施，例如台北市提供午餐指導導師及午餐相關人員免費營養午餐，屏東縣納入導師及午餐秘書，苗栗縣則擴及校長、導師及特教助理人員等。

林蕙蓉表示，午餐時段本就屬校園管理與安全風險較高時段，導師需同時維持秩序並協助學生用餐，實務負擔較重，多數導師未必特別在意是否增加補助金額，但若能將導師納入相關補助制度，提供相應支持，有助提升教師工作支持與整體福利，呼籲各縣市檢視相關政策設計。

營養午餐 教師 苗栗縣

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