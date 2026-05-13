擴大適用 寄養家庭「爸媽」可請家庭照顧假

台灣目前有兩千多名兒少安置於寄養家庭、類家庭或親屬安置，勞動部昨發函擴大家庭照顧假適用對象，讓寄養家庭、親屬安置、類家庭的「爸爸、媽媽」，當安置的孩子生病或就醫時刻，可請家庭照顧假，陪伴在孩子身邊。

勞動部條平司長黃琦雅說明，依「性別平等工作法」規定，受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假。

家庭成員的範疇，則依民法第一一二三條規定，除家長，若非親屬，以永久共同生活為目的同居一家者，也視為家屬。

去年有民團陳情，孩子到寄養家庭、親屬安置或類家庭通常只有一段時期，若生病需照顧時，照顧者卻沒有明確法律身分可向雇主申請家庭照顧假。勞動部因此邀集衛福部、專家學者、團體開會釐清疑義。

黃琦雅表示，寄養家庭、親屬安置的照顧者，以及非專業不支薪工作人員所組成的「類家庭」，依法皆具有行使、負擔父母對於未成年子女的權利義務，因此勞動部發函，擴大此三類照顧者適用家庭照顧假。

黃琦雅說，寄養家庭、親屬安置與類家庭（非專業人員團體家庭）照顧人力，如果在孩子安置期間有請家庭照顧假需求，可到勞動部官網下載「安置服務提供者家庭照顧假證明文件申請表」，再向地方政府社會局或其委託的民間團體用印蓋章後，就可以作為向雇主提出家庭照顧者的證明。

現行家庭照顧假一年有七天，併入十四天事假計算。勞動部提醒，雇主不得拒絕勞工申請家庭照顧假，也不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。