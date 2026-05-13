民團喊北宜直鐵納替代方案評估

高鐵延伸宜蘭案經費高達近四千億元，去年底通過國發會審查，目前送請行政院核定中。民團強調，相關主管機關應暫緩推動北宜高鐵，並將北宜直鐵納入替代方案，進行完整評估，同時也要加強民意溝通。

交通部前部長賀陳旦表示，本案決策程序不透明，缺乏完整可行性評估、方案比較評估嚴重偏頗，數據矛盾、沿線居民聲音被排除在外、鐵道局對外發布不實聲明。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟發言人劉仲書說，宜蘭人從不反對好的交通建設，但無法接受評估不足、溝通缺位、又綁著大規模土地開發的高鐵計畫被強行推進。其中，四二○公頃高鐵宜蘭車站特地區涵蓋大量優良農地，如此大規模農地轉用，政府卻從未公開說明其必要性。

前國發會參事、公民幫推顧問林旺根表示，高鐵方案僅設一站，卻需在沿線路廊及高鐵特地區大量徵收農地，環境衝擊遠勝直鐵，且監察院報告也清楚揭示，北宜高鐵案在評估規畫與決策程序上嚴重混亂，社會溝通也明顯不足。

對此，鐵道局表示，尊重監察院調查報告及監督意見，也感謝各界對重大公共建設議題的關心與討論。高鐵延伸宜蘭計畫啟動以來，包含可行性研究修正、綜合規畫至環評等各階段，均依相關法令及行政程序辦理，持續接受中央主管機關、專家學者及社會各界檢視與監督。將秉持專業、審慎及公開透明原則推動，並持續與地方及社會各界溝通。