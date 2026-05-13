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高鐵延伸宜蘭爭議延燒 監委揪五違失

聯合報／ 記者胡瑞玲戴永華／連線報導
高鐵延伸宜蘭案爭議持續延燒，監委調查發現整個計畫有五大缺失。圖為高鐵宜蘭站址，位在縣政中心以南三五○公尺。本報資料照片
高鐵延伸宜蘭案爭議持續延燒，監委調查發現整個計畫有五大缺失。圖為高鐵宜蘭站址，位在縣政中心以南三五○公尺。本報資料照片

高鐵延伸宜蘭案爭議持續延燒，民團認為本案具決策程序不透明、缺乏完整可行性評估、數據矛盾等疑慮，去年五月向監察院陳情，監委林盛豐、蘇麗瓊、施錦芳「自主調查」，歷經一年時間，調查報告日前公布，並指出五大違失，認定高鐵延伸宜蘭計畫「欠缺詳細評估」。

宜蘭地方人士表示，高鐵延伸宜蘭是國家的重大政策，高達八、九成的宜蘭人都贊成，不應被兩三名監委推翻，為了宜蘭未來的長遠發展，全案要續推，不能走回頭路，請行政院盡速核定建設。

監委認為，高鐵延伸宜蘭案工程經費達三六五○億元，但由鐵路計畫，變更為高鐵計畫，可行性評估程序疑存有瑕疵，且行政院尚未核定即送環境影響評估審議；另該路線預計穿越宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、宜蘭市等行政轄區，然環評審查階段，疑公聽會場次不足，欠缺與地方充分溝通，致生重大爭議有深入了解之必要。

監察院調查報告指出，經查高鐵延伸宜蘭案共有五大違失，包含未先提出可行性研究即進行綜合規畫，可行性研究僅十七頁，缺乏完整評估；委外辦理綜合規畫勞務採購過程，隱含現行法令不周延及規畫評估者角色衝突疑慮。

此外，民眾參與、民意溝通及社會對話亦明顯不足；大規模畫設四二○公頃車站特定區，缺乏立論基礎，又不符宜蘭縣發展需求與國土計畫，且有過度轉用優良農地與徵收民地之虞，以及路線與車站特定區未一併辦理個案環評，且前者未先實施政策環評。

壯圍鄉有部分農田納入四二○公頃高鐵特區，鄉長沈清山表示，宜蘭與大台北地區生活互動緊密連結，宜蘭位在台北往花蓮的重要節點上，高鐵延伸到宜蘭早晚要做，愈晚做，花費愈高，現在不做，將來後悔。民進黨縣議會黨團總召陳文昌說，監委只是調查報告，並非糾正，全案須往前推進，不能走回頭路。

國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲說，支持高鐵延伸宜蘭，但堅決反對民進黨政府「草率評估、程序黑箱」。行政院應正視監察院調查報告並修正計畫，給宜蘭鄉親清楚的交代。

高鐵 宜蘭 蘇麗瓊

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