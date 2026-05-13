英擴大RSV疫苗施打 300萬銀髮族受惠

近年來，在國際上，ＲＳＶ（呼吸道細胞融合病毒）所帶來的威脅正逐漸受到重視。根據外電報導，在今年四月二日，英國ＮＨＳ（國家醫療服務系統）宣布，公費ＲＳＶ疫苗施打服務對象，將擴增八十歲以上年長者與住在養老機構的住民，總計約三百萬人受惠。

自二○二四年起英國推動公費ＲＳＶ疫苗計畫，對象為剛滿七十五歲者、該年七十五到七十九歲的長者，以及懷孕二十八周以上的孕婦，以保護新生兒免受嚴重肺部感染侵襲。這次是將疫苗保護對象涵蓋至所有七十五歲以上與養老機構族群，而養老機構住民，不分年齡皆可施打。

ＮＨＳ指出，在英國，每一年大約有九千名七十五歲以上年長者因ＲＳＶ感染而住院，這種病毒很常見，主要攻擊肺部，一旦感染，很容易引發支氣管炎、肺炎，也可能使其他慢性疾病惡化，對於年長者來說，情況往往更為嚴重，病患可能呼吸困難、須住院治療。

根據ＮＨＳ官網資料，如果本身有慢性阻塞性肺病（ＣＯＰＤ）等肺部疾病，一旦遭受ＲＳＶ感染、侵襲，症狀可能加重。而施打ＲＳＶ疫苗可幫助減少肺炎、支氣管炎等嚴重呼吸道疾病的風險。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）流行病學顧問暨ＲＳＶ計畫負責人康乃爾‧華森（Conall Watson）表示，雖然ＲＳＶ肺部感染不像新冠、流感那樣廣為人知，但對於年長者來說，ＲＳＶ感染往往特別危險，這隻病毒每年引起數千人住院，生命甚至受威脅。

華森指出，英國公衛機構所提出的最新證據顯示，ＲＳＶ疫苗可以減少大約百分之七十五的住院風險，對於七十五歲以上、甚至是八十歲以上年長者來說，這是個好消息。

英國衛生部長史蒂芬‧金諾克（Stephen Kinnock）表示，這項疫苗接種計畫可拯救生命，擴大這項計畫，且將八十歲以上族群與住在養老機構的住民也納入，代表那些最容易承受感染風險的族群也能受到保護。