防疫缺口 RSV襲長照 醫界籲納公費疫苗

台灣已進入多病原體流行的年代，容易造成群聚感染的ＲＳＶ呼吸道融合病毒，近年引起醫界討論。疾管署今年初修訂長照機構ＲＳＶ指引，建議機構內六十歲以上服務對象，尤其是患有慢性疾病者，應經醫師評估後接種疫苗。台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，隨著超高齡社會來臨，整體疫苗政策的布局，應以減少群聚感染的病原體為優先，而ＲＳＶ公費疫苗應該要列入下一波的政策討論。

疾管署今年一月修訂長照機構ＲＳＶ感染管制指引，明確指出，人類是ＲＳＶ的唯一宿主，所有年齡層皆有可能感染，除了常見於兩歲以下的嬰幼兒外，同時也是老年人常見感染病毒中，僅次於流感病毒之病原體。且感染後無終身免疫，仍有可能會再次感染。

指引中強調，機構內服務的對象及人員要勤洗手、不共用餐具、環境中經常碰觸的器物表面要定期消毒及保持環境通風；另外，目前已有ＲＳＶ疫苗及單株抗體可預防感染或降低重症風險，疫苗部份建議，長期照護機構六十歲以上之服務對象，尤其是罹患慢性肺病、心臟血管疾病、肝臟、腎臟等慢性疾病者，經醫師評估後可以接種預防感染及重症發生。

對感染科醫師而言，ＲＳＶ也非可以輕忽的病毒，台灣感染管制學會理事長陳宜君指出，在新冠疫情期間很多病原體都因高規格防疫而消失，但唯獨ＲＳＶ在群體戴口罩的情形下，仍能在醫院交叉傳播，它的傳播力遠比想像中的嚴重，尤其手部及環境衛生若做得不徹底，是很易造成群聚感染。

ＲＳＶ自然感染後產生的免疫力不完全也不持久，更讓病毒在無形中蔓延，日前一名癌症患者感染ＲＳＶ住院，調查後才發現被也因ＲＳＶ感染住院的孫女傳染，陳宜君指出，癌症患者花了很多醫療資源及自己的錢，恢復得很好，卻因為ＲＳＶ感染住加護病房，這個不起眼的病毒就有可能是壓垮駱駝的一根稻草。

張峰義指出，國內疫苗政策有先後順序，目前新冠病毒仍在流行，流感病毒每年都是防疫的最大規模，而肺炎鏈球菌疫苗政策也已執行多年，但隨著老年人口增加的情形下，整體疫苗政策的布局，站在公共衛生及感染管控的角度，ＲＳＶ公費疫苗應該要列入下一波疫苗政策中。

張峰義建議，ＲＳＶ疫苗接種或許可以比照免疫加強型流感疫苗的方式，讓長照機構的住民優先接種，住民多數是免疫力低落、多重慢性病共病的民眾，一旦感染ＲＳＶ幾乎都是重症，多數得在加護病房的治療，健保支付大量醫療費用外，也排擠到一般民眾的醫療資源，在台灣邁入超高齡社會的情形下，再多的醫院病床，都塞不下任何的群聚感染，因此，如何阻斷病原體傳染非常重要。

另外，由於機構的照顧者多元，各地方的機構管理標準差異大，形成感染高風險區域。張峰義也認為，相關照護的人員可以定期進行三合一篩檢（流感，新冠，ＲＳＶ），進行定期監測也是感染管制的有效方式，第一線多一些預防篩檢措施，才能防止未來的群聚感染。

陳宜君及張峰義都認為，台灣人口老化速度很快，政府在政策資源上的分配應該要重新思考，以長期機構為例，主管機關是長照司，但感染管制及疫苗政策又歸疾管署，衛福部應該召集相關部門進行討論，包括人力、物資、經費等，希望把防疫環境改善好，才能因應未來疫情的再度發生。

台灣感染症醫學會理事長張峰義。圖／聯合報系資料照片