芒果產量大增恐「果賤傷農」 台南啟動產銷調節、屏東推品牌

台南、屏東種植的芒果今年開花順利、結果率高，農民示警可能盛產，導致價格崩跌，農業部等單位昨為此開協調會，南市府指產量比去年增約八成，提前啟動產銷調節與外銷整備。另，屏東愛文芒果也產量大增，獅子鄉公所今年推出自有品牌的禮盒。

台南為全台最大芒果產區，種植面積近七千公頃，平均年產量逾八萬公噸，南化區農會總幹事溫進添表示，台南六月底有可能短時間內大量採收，地方擔心運銷通路，盼政府想辦法增加外銷，加工通路也要維持順暢。

林姓農民說，希望政府提早訂定補助收購次級品措施，才不會把產地價格拉太低。

立委陳亭妃昨邀農業部等相關單位開協調會，她指出，現行農業部運費補助措施與台南實際產季不符問題，建議調整專案外銷獎勵期間，以配合七月大量採收期，也盼玉井農產冷鏈物流中心六月底先試營運，協助儲運調節。南市農業局表示，盼透過外銷拓展、冷鏈調節、加工去化、市場分流等多元措施穩定市場價格，而近年外銷以日本占比超過五成為大宗，將分散單一市場波動風險，至於玉井農產冷鏈物流中心預計九月完工，六月先行啟動分級包裝與出貨作業。

此外，屏東縣獅子鄉愛文芒果是全台產期最早地區，即將進入盛產期，公所每年都辦「獅子好芒」活動推廣，原住民族委員會主委曾智勇、鄉長朱宏恩昨宣布活動啟動，廿三日到台北三創生活園區展售，六月十三和十四日在鄉內獅頭山廣場辦活動。朱宏恩說，今年打造自有品牌，推出六公斤裝禮盒，結合郵局宅配，產地新鮮直送。

獅子鄉果農許惠玉說，今年產量比去年增約五成，價格因此下滑約一半，加上生產成本上升，很擔心會沒利潤。