又震！21時55分台東近海發生規模3.9有感地震 長濱最大震度3級

2026年5月12日晚上9時55分，臺東縣近海發生芮氏規模3.9的輕震，震源深度27.2公里，屬於極淺層地震。此震央位於臺東縣政府北北東方向約67公里的海域，地震引起的搖晃被臺東縣長濱地區感受到，最大震度為3級。花蓮縣及南投縣部分地區也報告有輕微震感，震度約1級。

最大震度3級地區：臺東縣

在長濱等臺東縣3級地區，地震引發明顯搖晃，房屋內碗盤門窗產生聲響，懸掛物搖擺，靜止的車輛也感受到明顯震動。建議當地居民遇到此類弱震時，保持冷靜並立即採取「趴下、掩護、穩住」的防震措施，躲避於堅固家具下方，避免靠近窗戶防止碎玻璃傷人。震後應檢查家中水、電、瓦斯管線是否有異狀，確認安全後再做後續處理。

最大震度1級地區：花蓮縣、南投縣

花蓮及南投縣受影響為輕微震感，民眾靜止時可感受到微小搖晃，無明顯物品移動或損害。此震度多屬正常範圍內，但仍提醒民眾平時做好防震準備，熟悉避難路線與防震守則，確保遇地震時能迅速反應。

此次地震尚無災情通報，提醒所有縣市民眾保持警覺並配合官方資訊更新。雖為中小規模地震，仍有可能誘發餘震，建議避免靠近危險地區及海邊，以防地質不穩定或海嘯風險。

5月12日21:55臺東縣近海發生規模3.9有感地震。圖／氣象署

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）