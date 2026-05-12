快訊

周末國中會考恐影響逾萬人！莽男闖台中萬和宮砸廟 文昌燈、光明燈遭推倒

是誰在殺？ 台指期夜盤上半場再下挫

通膨爆表！美國4月核心CPI高於預期 美股期指下挫

聽新聞
0:00 / 0:00

21時44分台東近海規模3.6淺層有感地震 最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
5月12日21:44臺東縣近海發生規模3.6有感地震。地震示意圖。圖／AI生成
5月12日21:44臺東縣近海發生規模3.6有感地震。地震示意圖。圖／AI生成

2026年5月12日晚上21時44分左右，臺東縣近海區域發生一場規模3.6的地震。此次地震震源深度約26.8公里，屬於淺層地震。根據中央氣象署的監測資料，震央位於臺東縣政府北北東方約67.6公里處的海域，因此震央附近的臺東縣長濱地區感受到明顯搖晃，最大震度達到2級。

最大震度2級地區：臺東縣

地震發生時，臺東縣長濱地區有輕微搖晃感，居民大多能感受到地面震動，電燈及懸掛物稍有擺動。此震度屬於輕震範圍，建議民眾保持冷靜，確認家中物品及家具安置穩固。雖然震度不高，但仍應注意環境安全，避免因搖晃導致物品跌落而受傷。

最大震度1級地區：花蓮縣

鄰近的花蓮縣部分區域也感受到1級微弱搖晃，通常只有在靜止不動時才能察覺。這類震度對室內環境和人身安全影響甚微，無需採取額外防範措施，但可留意後續可能的餘震訊息。

此次地震規模3.6，屬於中小型有感地震，震度均未達3級以上，未造成明顯災害。建議民眾仍應加強地震防災意識，熟悉「趴下、掩護、穩住」的應變方式，並定期檢查家居安全設施，確保遇到強震時能有效自保。

5月12日21:44臺東縣近海發生規模3.6有感地震。圖／氣象署
5月12日21:44臺東縣近海發生規模3.6有感地震。圖／氣象署

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震

延伸閱讀

日本今年搖晃次數倍增 專家指危險訊號：南海海槽地震機率攀升

東部規模5.6地震…西部很有感！台中海線民眾驚呼：感覺有人從後面巴頭

影／海地大使參訪台中突逢地震 盧秀燕細說當年台灣曾救援海地大地震

桃消特搜大隊演練震災搜救 逼真模擬提升建物支撐技術

相關新聞

台鐵區間車驚傳起火？列車進宜蘭站車底冒火花、傳焦味 檢修延後57分開車

台鐵4221次區間車今晚從蘇澳車站出發時發現鬆軔不良，列車進宜蘭站時，4車車底冒出火花，當時檢車員持滅火器待命，現場聞到一股焦味，因狀況未擴大，旅客經由其他車轉乘載送，4221次列車檢修後7時43分重新開車，延誤晚了57分鐘。

幸運兒沒現身！威力彩頭獎6.7億元逾期未領 台彩：獎金全數充公

台灣彩券公司今天表示，截至今天下午5時整，今年2月12日「威力彩」在新竹市東區「金元寶彩券行」開出、稅前獎金6.77億元的中獎人仍未出現，該筆中獎彩金已確定逾期，獎金全數歸入公益盈餘，而這也刷新公益彩券史上最高額的獎金逾期未兌領紀錄。

21時44分台東近海規模3.6淺層有感地震 最大震度2級

05/12晚間21時44分，臺東縣近海發生規模3.6淺層地震，最大震度為臺東縣長濱2級，鄰近花蓮縣亦感受到輕微震動。

「小綠人閃爍」搶燈也罰？阿嬤過馬路秒噴500元 交通部揭正解

台灣致力擺脫「行人地獄」惡名，不僅加重汽機車未禮讓行人的罰則，針對行人的違規行為也同樣嚴格。近日，一名網友在Threads上發文直擊，一名阿嬤因闖紅燈穿越斑馬線，當場遭警察開出500元罰單。貼文一出，立刻引發網友熱議，不少人拍手叫好，認為執法應一視同仁；但也有人質疑，對於年長者是否應先以勸導為主。

網傳「磁鐵吸住」就是工業不鏽鋼？ 專家打臉：這安全材質磁性超強

近日，一名大陸網紅宣稱「曾以工業用不鏽鋼製作餐具」並已流入台灣市場，消息一出立刻引發民眾恐慌。社群平台上隨即掀起一波「磁鐵實測潮」，盛傳「食品級不鏽鋼吸不住，工業用則有強烈磁性」。然而，材料科學專家出面闢謠，直指用磁鐵判斷根本「不準確」，不僅安全的家用刀叉本身就具備強烈磁性，民眾最怕的工業鋼材反而根本吸不住。

全台3178台ATM當機「網銀也壞了」中華郵政揭原因

中華郵政今下午2時許傳出全台ATM無法使用，甚至連網路銀行也顯示系統維護中，轉帳、提款都無法執行。中華郵政表示，因磁碟機異常，全台3178台ATM、跨行通匯、跨行提款及轉帳交易受影響，已於下午4時7分全數恢復正常作業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。