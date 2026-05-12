21時44分台東近海規模3.6淺層有感地震 最大震度2級

2026年5月12日晚上21時44分左右，臺東縣近海區域發生一場規模3.6的地震。此次地震震源深度約26.8公里，屬於淺層地震。根據中央氣象署的監測資料，震央位於臺東縣政府北北東方約67.6公里處的海域，因此震央附近的臺東縣長濱地區感受到明顯搖晃，最大震度達到2級。

最大震度2級地區：臺東縣

地震發生時，臺東縣長濱地區有輕微搖晃感，居民大多能感受到地面震動，電燈及懸掛物稍有擺動。此震度屬於輕震範圍，建議民眾保持冷靜，確認家中物品及家具安置穩固。雖然震度不高，但仍應注意環境安全，避免因搖晃導致物品跌落而受傷。

最大震度1級地區：花蓮縣

鄰近的花蓮縣部分區域也感受到1級微弱搖晃，通常只有在靜止不動時才能察覺。這類震度對室內環境和人身安全影響甚微，無需採取額外防範措施，但可留意後續可能的餘震訊息。

此次地震規模3.6，屬於中小型有感地震，震度均未達3級以上，未造成明顯災害。建議民眾仍應加強地震防災意識，熟悉「趴下、掩護、穩住」的應變方式，並定期檢查家居安全設施，確保遇到強震時能有效自保。

5月12日21:44臺東縣近海發生規模3.6有感地震。圖／氣象署

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）