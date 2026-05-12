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台鐵區間車驚傳起火？列車進宜蘭站車底冒火花、傳焦味 檢修延後57分開車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
台鐵4221次區間車今晚進宜蘭站時，車底冒出火花，檢車員拿滅火器現場待命；經過檢修後，該列車晚了57分重新開車。圖／翻攝自三鐵情報社
台鐵4221次區間車今晚進宜蘭站時，車底冒出火花，檢車員拿滅火器現場待命；經過檢修後，該列車晚了57分重新開車。圖／翻攝自三鐵情報社

台鐵4221次區間車今晚從蘇澳車站出發時發現鬆軔不良，列車進宜蘭站時，4車車底冒出火花，當時檢車員持滅火器待命，現場聞到一股焦味，因狀況未擴大，旅客經由其他車轉乘載送，4221次列車檢修後7時43分重新開車，延誤晚了57分鐘。

據了解，鬆軔不良容易造成列車的鋼輪與煞車片產生磨擦起火，今晚4221車次區間車在蘇澳站出發時，4車出現鬆軔不良，司機排除故障後，就慢了幾分鐘開出。

由於疑似狀況未改善，4221次列車必須檢查，旅客在二結站轉乘其它列車，4221回送至宜蘭站，進站時發現4車底下冒出火花，檢車員拿滅火器現場待命，檢查無誤後再行調車，該列車晚了57分鐘才從宜蘭重新開車。

台鐵 宜蘭

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