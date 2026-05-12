台鐵區間車驚傳起火？列車進宜蘭站車底冒火花、傳焦味 檢修延後57分開車

近日，一名大陸網紅宣稱「曾以工業用不鏽鋼製作餐具」並已流入台灣市場，消息一出立刻引發民眾恐慌。社群平台上隨即掀起一波「磁鐵實測潮」，盛傳「食品級不鏽鋼吸不住，工業用則有強烈磁性」。然而，材料科學專家出面闢謠，直指用磁鐵判斷根本「不準確」，不僅安全的家用刀叉本身就具備強烈磁性，民眾最怕的工業鋼材反而根本吸不住。

2026-05-12 18:14