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網傳中國黑心不鏽鋼餐具流入市面 食藥署啟動稽查

中央社／ 台北12日綜合報導

網傳有中國製工業用不鏽鋼黑心餐具流入台灣市面，衛福部食藥署今天表示，已啟動市面稽查抽驗，過去3年食品容器專案抽驗，不鏽鋼產品均符合規定，毒物專家也呼籲消費者先別恐慌。

媒體報導，有中配網紅自爆，曾把中國製工業用不鏽鋼餐具大量進口到台灣，靠削價競爭搶市場，夜市、菜市場攤販最愛批發，做成環保餐具。

衛生福利部食品藥物管理署今天告訴中央社記者，經查，這名網紅的臉書帳號顯示所在地位於台中市，已立即啟動市面稽查及抽驗。

食藥署表示，民國112年到114年食品容器具專案針對金屬合金類食品容器具共抽驗97件，其中27件為不鏽鋼，檢驗結果均符合衛生標準。提醒民眾可挑選信譽優良或台灣製造且標示清楚的產品，如常見的304、316材質。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師、毒物專家顏宗海接受中央社記者電訪說明，家用不鏽鋼餐具以及鍋具、燒水壺等，建議選購「300系列」，因含有不同比例的鉻元素和鎳元素，化學結構較穩定，較抗腐蝕也不易生鏽。另常見的「200系列」，是以錳元素代替價格較高的鎳，化學結構上較不穩定，抗腐蝕與防鏽效果較差。

關於使用含錳的不鏽鋼是否造成錳中毒，顏宗海說明，臨床所見錳中毒患者多是工廠工人，長期在沒有保護的情況下大量接觸，才會造成類似巴金森氏症的大腦神經退化疾病。至於使用含錳餐具，應不至於造成重金屬中毒，但仍建議使用300系列不鏽鋼，品質較好。

中央社記者探詢夜市雜貨商家，有店員說，消費者都會先看產地，且以台灣製優先。傳統市場日用品老店的黃老闆說，採購商品會挑大廠製造且標示不鏽鋼304、316的產品，消費者近1、2年都會重視是否為國產品。

台北市政府商業處透過文字回應接獲類似陳情，會查核商品標示，因需檢測，將協助函轉經濟部標檢局查核。若市場攤販使用的容器不符食安規範，可依北市零售市場管理自治條例要求限期改正，交由衛生局依法裁罰。

新北市政府衛生局、市場處則說，全力配合食安稽查。

台中市政府食品藥物安全處說，平時即採「年度專案計畫」及「不定期抽驗」雙軌機制，針對百貨賣場通路及傳統市場等稽查抽驗，自110年至今年3月底止，累計查驗149件食品容器具，均符合規定，持續擴大抽驗。

高雄市衛生局回應，自110年至115年4月底累計抽驗229件食品容器具，其中僅113年1件烤盤不符規定。針對近日相關事件，持續抽驗監測市售食品容器具。

食藥署表示，不鏽鋼食品容器具標示應符合經濟部「商品標示法」規定，業者若有違反，限期改正屆期未改者可處新台幣2萬至20萬元。

食藥署 網紅 中央社

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