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心血管疾病制定風險分級 防青壯族群輕忽

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署與台灣諾華舉辦「ASCVD MOU成果發布會」，會中說明公私協力的成果，包括本土真實世界大數據（RWD）研究成果；9大權威醫學會共同完成「血脂管理臨床路徑」。記者沈能元／攝影
衛福部健保署與台灣諾華舉辦「ASCVD MOU成果發布會」，會中說明公私協力的成果，包括本土真實世界大數據（RWD）研究成果；9大權威醫學會共同完成「血脂管理臨床路徑」。記者沈能元／攝影

動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）等心血管疾病，高居國人十大死因第二名，每年奪走逾兩萬條寶貴性命。為強化心血管疾病防治，衛福部健保署邀集國內9大醫學會共同制定「ASCVD風險分級」、「台灣血脂管理臨床路徑」，建構具實證基礎的治療指引，針對風險極高及非常高族群，優先依循臨床路徑共識進行追蹤與照護，全面升級心血管防護網。

台大臨床藥學研究所教授蕭斐元表示，逾68萬名ASCVD患者的全國健保真實世界大數據研究顯示，近6成住院患者未滿70歲，顯示心血管疾病不再是高齡族群問題。這些正值打拚年紀的病人，一旦發病住院，往往因為輕忽而陷入致命的「四不」惡性循環，包括不知道、不回診、不用藥及不達標。

研究發現，高達35%患者在首次住院期間，未檢測低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），且近4成患者出院後，未規律接受降血脂藥物治療；甚至發病一年後，僅有34.1%患者成功達到控制目標。數據證實，仍有患者在出院後第一年，面臨死亡風險達13.2%，再住院率達到40%。

衛福部健保署長陳亮妤說，為反映對慢性病人照護的重視，健保署與國內9大醫學會參考血脂管理臨床路徑共識，於今年1月1日實施「全民健康保險高血脂醫療給付改善方案」。

收案條件為新發生急性住院事件的出院病人，經確診為ASCVD，且風險分級為「非常高」或「極高」個案，依風險分級訂有LDL-C治療目標，並透過建立照護模式與個別LDL-C治療目標，促進病人長期持續地疾病控制，達到心血管事件的預防或復發，預計照護3.4萬人。

敏盛醫療體系總院長陳文鍾說，現今科學共識強烈主張壞膽固醇控制「愈低愈好、愈早愈好」。最新發布的臨床路徑明確規範，曾發作且合併多重慢性病的「極高風險病人」，治療目標須嚴格下修至 LDL-C < 55 mg/dL，患者出院後，於6至8周內回診確認是否治療達標；若未達標，醫師應立即啟動藥物調整或合併療法。

健保 心血管疾病

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