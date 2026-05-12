立委吳宗憲挺高鐵延伸宜蘭但反黑箱 籲行政院修正計畫

監察院公布高鐵延伸宜蘭案調查報告，指出此案的可行性研究僅17頁、程序粗糙、忽視民意、溝通不足等缺失。去年曾大聲疾呼要求交通部加開地方說明會的吳宗憲立委表示，他支持高鐵延伸宜蘭，但堅決反對民進黨政府「草率評估、程序黑箱」，行政院應該給宜蘭鄉親一個清楚交代。

交通部鐵道局去年3月曾召開高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，因民眾不滿會中未清楚說明路廊經過位置，尤其頭城鎮及礁溪鄉農地、聚落被高鐵畫過造成零碎化，沿線限禁建面積及噪音等議題都未充分說明。

4月地方鄉鎮長、議員、代表會、農漁會等12大機關團體意見領袖，連署要求交通部加開公聽會，但交通部對於加開公聽會或說明會的訴求卻無聲無息。

眼見環境部即將召開第二次環評專案小組審查，立委吳宗憲去年6月12日自辦說明會，請到交通部鐵道局長楊正君、交通部路政道安司長黃運貴、內政部地政司及國土署等人員列席說明，這也是最後一場由立委召開的地方說明會。

高鐵延伸宜蘭案經費高達4000億元，目前送請行政院核定中，但因民團質疑行政程序錯亂、只停靠宜蘭1站、恐阻礙台鐵營運發展、能否穿過蘇花路廊等爭議，去年5月5日向監察院遞交「高鐵延伸宜蘭計畫陳情書」，監察院經過1年調查後公布報告。

高鐵監督聯盟等民團今天說明監察院調查缺失，包含「可行性研究程序嚴重倒置」、「直鐵換軌高鐵決策不透明，欠缺全面比較分析」、「民眾參與及民意溝通明顯不足」、「評估指標遺失客觀，興建成本嚴重低估」、「環評程序不備，政策環評付之闕如，環評切割辦理」，建議中央暫緩推動。

針對監察院調查報告，吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文表示，站在「全台鐵路網」長遠角度考量，吳宗憲堅定支持高鐵延伸宜蘭，這不僅是平衡區域發展的關鍵，更是蘭陽子孫跨代發展的交通命脈；但是堅決反對民進黨「草率評估、程序黑箱」的敷衍態度。

競辦指出，4000億重大建設的可行性研究竟然只有簡陋的17頁、綜合規劃僅6個月就送環評，民團質疑和監察院報告揭露的種種缺失，證實政府在程序上的粗糙與傲慢。

競辦強調，吳宗憲過去不斷在立法院質詢，甚至在礁溪鄉自辦高鐵說明會，就是因為看到中央漠視民眾疑慮，試圖強推政策。高鐵延伸宜蘭是百年建設，不容許被隨便對待，宜蘭人要的是專業、透明、有效率的高鐵，行政院應正視監察院調查報告並修正計畫，給宜蘭鄉親清楚的交代。