快訊

影／魏平政證實 明天接受國民黨徵召參選彰化縣長

8旬母目睹爭家產悲歌…暴怒兄砍死弟 頸部、腋下都中刀

幸運兒沒現身！威力彩頭獎6.7億元逾期未領 台彩：獎金全數充公

聽新聞
0:00 / 0:00

擴大適用！寄養家庭、親屬安置、類家庭「爸媽」也可請家庭照顧假

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今發函擴大納入寄養家庭、類家庭、親屬安置的照顧者可適用家庭照顧假。記者葉冠妤/攝影
勞動部今發函擴大納入寄養家庭、類家庭、親屬安置的照顧者可適用家庭照顧假。記者葉冠妤/攝影

台灣目前有2000多名兒少安置於寄養家庭、類家庭或親屬安置，勞動部今發函擴大家庭照顧假適用對象，讓寄養家庭、親屬安置、類家庭的「爸爸、媽媽」遇上孩子生病或就醫時刻，也能請家庭照顧假，好好陪伴在孩子身邊。

勞動部條平司司長黃琦雅說明，依「性別平等工作法」規定，受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假。家庭成員的範疇，則依民法第1123條規定，除家長，若非親屬，以永久共同生活為目的同居一家者，也視為家屬。

去年有民間團體陳情，孩子到寄養家庭、親屬安置或類家庭通常只有一段時期，若生病需照顧時，照顧者卻沒有明確法律身份可向雇主申請家庭照顧假。勞動部因此邀集衛福部、專家學者、團體開會釐清疑義。

黃琦雅表示，寄養家庭、親屬安置的照顧者，以及非專業不支薪工作人員所組成的「類家庭」，依法皆具有行使、負擔父母對於未成年子女的權利義務，因此勞動部今發函，擴大此三類照顧者適用家庭照顧假。

黃琦雅說，寄養家庭、親屬安置與類家庭(非專業人員團體家庭)照顧人力，如果在孩子安置期間有請家庭照顧假需求，可到勞動部官網下載「安置服務提供者家庭照顧假證明文件申請表」，再向地方政府社會局或其委託的民間團體用印蓋章後，就可作為向雇主提出家庭照顧者的證明。

勞動部提醒事業單位，依性別平等工作法規定，雇主不得拒絕勞工申請家庭照顧假，也不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。

寄養家庭 勞動部

延伸閱讀

育兒家庭負擔沉重 托盟盼減工時不減薪

7歲童出養荷蘭 寄養家庭給他勇氣

卡在補助制度外…屏東「非老非障」緊急安置趨增 企業響應捐款

綠委推彈性工時、延長育嬰假 打造友善育兒職場

相關新聞

中華郵政全台ATM大當機！提款、轉帳均無法使用…網銀顯示維護中

中華郵政今下午2時許傳出全台ATM無法使用，截至目前領鈔及交易均無法作業，甚至有民眾連網路銀行都無法轉帳。中華郵政公司表示，目前仍在調查原因中。

東部海域規模5.6地震是「獨立事件」氣象署：未來1周恐有規模4至5餘震

中央氣象署發布第115043號地震報告，東部海域今天下午2時53分發生規模5.6地震，地震深度22.9公里，最大震度4級。中央氣象署表示，本起地震為獨立事件，未來一周不排除有規模5至5.5餘震。

19縣市有感！台灣東部海域14:53發生規模5.6地震 最大震度4級

中央氣象署發布第115043號地震報告，台灣東部海域今天下午2時53分發生規模5.6地震，地震深度22.9公里，最大震度4級。

北宜高鐵案監院調查報告指5大違失 民團喊話：暫緩推動

監察院上周公布高鐵延伸宜蘭案調查報告，並指出包含評估指標失客觀等5大面向違失，民團今表示，該報告顯示高鐵延伸宜蘭計畫決策過程中長期隱而未顯的程序瑕疵，盼交通部、環境部、國發會、行政院能重視監察院報告，暫緩推動北宜高鐵並將直鐵方案納入，重啟完整評估規畫程序。

三班護病比入法2年施行惹議 石崇良：若快速補齊人力 不排除提早

立法院日前三讀通過「醫療法」修法，將於「醫療機構設置標準」制定每日護病比，衛福部長石崇良擬訂117年5月1日上路，引發護理界不滿。石崇良今下午參與台灣護理學會「115年國際護師節聯合慶祝大會」，他說，過去參加護理師活動都蠻受歡迎的，但今天比較忐忑，最近三班護病的事情鬧得比較兇，「我也比較黑啦」，但很真誠的希望跟大家溝通，一起來落實，讓政策可以無痛上路。

幸運兒沒現身！威力彩頭獎6.7億元逾期未領 台彩：獎金全數充公

台灣彩券公司今天表示，截至今天下午5時整，今年2月12日「威力彩」在新竹市東區「金元寶彩券行」開出、稅前獎金6.77億元的中獎人仍未出現，該筆中獎彩金已確定逾期，獎金全數歸入公益盈餘，而這也刷新公益彩券史上最高額的獎金逾期未兌領紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。