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擴大適用！寄養家庭、親屬安置、類家庭「爸媽」也可請家庭照顧假
台灣目前有2000多名兒少安置於寄養家庭、類家庭或親屬安置，勞動部今發函擴大家庭照顧假適用對象，讓寄養家庭、親屬安置、類家庭的「爸爸、媽媽」遇上孩子生病或就醫時刻，也能請家庭照顧假，好好陪伴在孩子身邊。
勞動部條平司司長黃琦雅說明，依「性別平等工作法」規定，受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假。家庭成員的範疇，則依民法第1123條規定，除家長，若非親屬，以永久共同生活為目的同居一家者，也視為家屬。
去年有民間團體陳情，孩子到寄養家庭、親屬安置或類家庭通常只有一段時期，若生病需照顧時，照顧者卻沒有明確法律身份可向雇主申請家庭照顧假。勞動部因此邀集衛福部、專家學者、團體開會釐清疑義。
黃琦雅表示，寄養家庭、親屬安置的照顧者，以及非專業不支薪工作人員所組成的「類家庭」，依法皆具有行使、負擔父母對於未成年子女的權利義務，因此勞動部今發函，擴大此三類照顧者適用家庭照顧假。
黃琦雅說，寄養家庭、親屬安置與類家庭(非專業人員團體家庭)照顧人力，如果在孩子安置期間有請家庭照顧假需求，可到勞動部官網下載「安置服務提供者家庭照顧假證明文件申請表」，再向地方政府社會局或其委託的民間團體用印蓋章後，就可作為向雇主提出家庭照顧者的證明。
勞動部提醒事業單位，依性別平等工作法規定，雇主不得拒絕勞工申請家庭照顧假，也不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。
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