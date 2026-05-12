號召全民捐款…全聯率先捐百萬 攜手公益大使小禎守護受暴兒少

全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會今年首度攜手婦女救援基金會合作零錢捐，推出「愛‧從1開始－一塊守護，一塊長大：兒少暴力防治計畫」，並邀請小禎擔任公益大使，盼喚起社會對「目睹家暴」與「數位性暴力」等兒少隱性暴力議題的重視。

根據衛福部統計，目睹家暴通報人數已從2019年的2.6萬人增至2025年的7.8萬人，6年間暴增3倍；數位性暴力威脅也持續升高，2024年拍攝或製造兒少性影像案件達3,555件。婦援會指出，許多人誤以為孩子年紀小「不懂事」，卻忽略目睹暴力對心理造成的深層創傷，甚至可能影響成年後的人際關係與情緒狀態。

婦援會分享案例指出，一名長期目睹家暴的男童，曾因無力阻止父親施暴而陷入「習得無助」，甚至一度徘徊幫派邊緣，直到社工介入陪伴，才逐步走出陰影、重新建立安全感。

此次募得善款將全數投入「兒少暴力防治計畫」，用於支持目睹家暴兒少服務、創傷輔導與數位身體隱私權教育，協助孩子重拾平安成長的權利。

長期關注公益的小禎也在記者會上溫情發聲，坦言過去以為暴力只有肢體傷害，深入了解後才發現隱性暴力帶來的心理陰影同樣深遠。她呼籲社會不要忽略那些默默承受恐懼的孩子，「你們並沒有做錯任何事，你們值得被好好疼愛」，希望透過自身影響力，集結更多社會資源成為孩子修復創傷的力量。

全聯表示，今年首季零錢捐募款已突破655萬元，包含PX Pay點數捐與全支付捐款，顯示公益已逐漸融入民眾日常消費行為。此次活動期間至6月30日止，民眾可於全台全聯福利中心、大全聯門市投入零錢，或透過PX Pay、全支付及福利點數響應捐款。為拋磚引玉，全聯福利中心也率先捐出1,000萬點福利點數，等值新台幣100萬元，盼攜手社會大眾，為受創孩子築起更穩固的保護網。

公益大使小禎現場示範手機PX Pay愛心捐贈功能，鼓勵民眾響應公益順手行善。圖／全聯福利中心提供