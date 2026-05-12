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幸運兒沒現身！威力彩頭獎6.7億元逾期未領 台彩：獎金全數充公

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幸運兒沒現身！威力彩頭獎6.7億元逾期未領 台彩：獎金全數充公

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台彩公司表示，新竹市開出「威力彩」頭獎6.7億元未完成兌領，獎金全數歸入公益盈餘。圖／本報資料照片
台彩公司表示，新竹市開出「威力彩」頭獎6.7億元未完成兌領，獎金全數歸入公益盈餘。圖／本報資料照片

台灣彩券公司今天表示，截至今天下午5時整，今年2月12日「威力彩」在新竹市東區「金元寶彩券行」開出、稅前獎金6.77億元的中獎人仍未出現，該筆中獎彩金已確定逾期，獎金全數歸入公益盈餘，而這也刷新公益彩券史上最高額的獎金逾期未兌領紀錄。

台灣彩券公司指出，之前公益彩券史上最高額的逾期未兌領紀錄，是97年開出的威力彩頭獎2.5 億元。這次於新竹市開出的6.77億元頭獎，已大幅超越既有紀錄，成為台灣公益彩券史上最令人遺憾的一筆逾期未兌領獎金。至於這筆6.77億元獎金，將全數歸入公益彩券盈餘，並專款用於各項社會福利支出。

此外，最新一期威力彩頭獎已連續累積20期未開出，本周四（14日）晚間威力彩頭獎獎金預估上看4.8億元，台灣彩券公司提醒，民眾購買彩券後應妥善保管並及時核對獎號，務必於期限內完成兌獎程序，以免錯失中獎權益。

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