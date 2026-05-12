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南部水情緊張？水利署：整體蓄水量約1.15億噸 可穩供至6月底

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

外界關心的南部水情，水利署12日表示，目前南部為枯水期末期，主要水庫呈現蓄水率稍低情形，但整體蓄水量仍有約 1.15億噸，目前水情仍屬可控。經評估南部可順利完成農業一期作供灌作業，也可穩定供應公共用水至6月底且保有1個月以上安全蓄水量。6月將進入梅雨降雨環境，將視最新水情滾動檢討各項措施及嘉南灌區二期稻作各組供灌策略。

水利署表示，現已進入汛期，首先將要面臨5月下旬梅雨季的挑戰，隨後亦須因應颱風季可能帶來的風雨危害。水利署各項防汛整備工作均已完成，一方面落實水利建造物、抽水站、水門、抽水機及防汛機具、備料等檢查、複查、抽查，針對河川重點區域亦加速清淤，同時落實災害應變演練；另一方面積極與地方政府合作，參與地方災害演練並召開防汛整備座談會，共商防汛重點區域的合作機制。隨著全球暖化加劇，國內外氣候變遷研究顯示，未來降雨強度與侵襲頻率將更趨極端與頻繁，再加上人口結構日益高齡化，使社會面臨災害時更顯脆弱，亟需運用科技力量提升防災效能。

水利署進一步說明，已將 AI 人工智慧與物聯網（IoT）等技術導入防汛應變各階段，強化氣象情資研判、災害預警、災情查報與淹水處置效能，使資訊傳遞更迅速、應變更即時。透過整合各類感測器與 CCTV，於河川、涵洞、地下道等關鍵節點即時回傳水位與影像資料，掌握淹水動態變化；並導入 AI 影像辨識技術，自 9,000 多支 CCTV 影像中即時辨識淹水情形，主動通報相關權責單位；同時結合 Google Map 顯示淹水預警資訊，提醒用路人避開易淹水路段。民眾只要下載「行動水情」App，即可查詢即時水情、災情與 CCTV 影像，並設定災害告警通知，有助於在災害期間即時掌握警戒資訊，爭取更多避災時間。

針對外界關心的南部水情，水利署表示南部地區豐枯比9:1，目前為枯水期末期，主要水庫呈現蓄水率稍低情形，但整體蓄水量仍有約 1.15億噸，在加強水源調度、優先運用川流水及再生水、農業加強灌溉管理及產業落實自主節水等措施下，目前水情仍屬可控，經評估可順利完成農業一期作供灌作業，也可穩定供應公共用水至6月底且保有1個月以上安全蓄水量，另氣象預估6月上旬開始進入有利梅雨降雨環境，屆時將視最新水情滾動檢討各項措施及嘉南灌區二期稻作各組供灌策略。

水利署

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