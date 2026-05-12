10起重大兒少性暴力案 8成靠家長「自救」…勵馨揭制度4大失靈

勵馨基金會今舉辦「孩子的安全，不能靠運氣——從多起兒少性侵案件檢視制度破口與改革方向」記者會，彙整近年台中少棒隊、北市培諾米達幼兒園、新北圍棋教室猥褻案等10大兒少性暴力案，受害兒少高達140名，且8成案件是靠家長告發才得以曝光，呼籲政府與社會正視兒少保護「預防、保護、監督與處遇」四大機制的系統性失靈，呼籲建立兒童工作證制度。

勵馨基金會執行長王玥好說，近年爆發的這10起重大集體兒少性暴力案件，場域涵蓋幼兒園3件、國小2件、體育技能教練2件、校外補習班2件、醫療語言治療師1件，橫跨7個縣市，犯案時間短則數天、長則持續5年，已知受害兒少高達140人，其中男童約占57%、女童約占43%，受害人數最多的台中少棒隊案共有53名男童受害，台北培諾米達幼兒園案則有46名女童受害。

王玥好進一步說，這10起案件，8件由家長主動告發，僅1件由青少年自行報案，顯示現行制度在第一線監督、通報與察覺上存在明顯不足。這些案件雖發生在不同地區、機構，卻呈現出封閉場域、權力不對等、缺乏監督、孩子無法求助等高度相似的風險結構，這不是個別事件，而是制度的集體失語。

勵馨基金會副執行長王淑芬指出，近年揭露超過10起的兒少集體性暴力案件，顯示問題並非單一環節失靈，而是「預防、保護、監督與處遇」四大機制的系統性失靈。

她表示，現行性平與兒少保護教育多停留在形式與時數要求，缺乏實際風險辨識與應對能力培養，導致兒少難以察覺包裝成照顧或訓練的不當接觸，且多數案件由家長揭露，顯示體系缺乏主動偵測能力與透明監督機制，一對一接觸、密閉空間及高風險情境，也缺乏明確規範與稽核，使風險長期被忽視。

除此，王淑芬說，部分案件雖已出現警訊或揭露，但後續處理仍偏重行政程序與責任切割，缺乏創傷知情與跨系統整合，甚至造成兒少二度傷害，削弱對制度的信任。

培諾米達幼兒園案家長代表今也現身記者會。她說，從得知孩子受害起，震驚、憤怒、自責與恐懼接踵而來。加上孩子年紀小，無法用語言完整受害經過，讓真相揭發更加困難。她曾掙扎要不要站出來，擔心曝光會讓孩子遭受異樣眼光，但若她沒有說出來，作為一名母親的她對不起孩子。提起孩子至今還時不時做惡夢，或問起毛姓加害人近況，她聲淚俱下。

家長也坦言，進入司法程序後，孩子與家長被迫反覆陳述受害過程，傷口一再被撕開。「今天我站出來，不是為了博取同情，而是希望相關機關勇於承擔責任，而非持續迴避。地方政府、主管機關與社會正視兒童保護制度，不要再有孩子在本應安心的地方受到傷害。」

律師吳沂錚說，社政與教育機關在案件發生後相互推諉，也迫使家長奔走於國家賠償訴訟之中，司法與行政程序普遍難落實「兒童權利公約」的兒童表意權，受害兒少心聲無法被適當傾聽，部分機關更以保護隱私為由，封鎖監視器畫面等資訊，阻礙家長了解真相。

人本教育基金會執行秘書陳志遠表示，兒少工作證制度，目的在於讓曾侵害兒少的加害人回歸社會後，無法再從事與兒少接觸的工作。但目前「兒少權法」草案對「兒少工作者」管理範圍僅限於教育、照顧、訓練三類，休閒遊憩場所（運動館、遊樂園、營隊）、宗教場域（主日學、靈修課程）及其他兒少專業服務（畢業紀念冊拍攝、升學晤談等）均未被納入。上述場域在澳洲等國早已全數納管，台灣卻仍付之闕如。

陳志遠另指出，現行草案也僅規定雇主「得」要求查核，並非強制，這意味著「出事後才處罰，沒有任何預防效果。」呼籲衛福部調整草案，擴大納管範圍，並強制雇主查核。