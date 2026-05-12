「小綠人閃爍」搶燈也罰？阿嬤過馬路秒噴500元 交通部揭正解

台灣致力擺脫「行人地獄」惡名，不僅加重汽機車未禮讓行人的罰則，針對行人的違規行為也同樣加嚴執法。近日，一名網友在Threads上發文直擊，一名阿嬤因闖紅燈穿越斑馬線，當場遭警察開出500元罰單。貼文一出，立刻引發網友熱議，不少人拍手叫好，認為執法應一視同仁；但也有人質疑，對於年長者是否應先以勸導為主。

原Po在Threads發文表示：「出個門阿嬤500飛了」。他並引用《道路交通管理處罰條例》第78條規定提醒大眾，行人若不依標誌、號誌指示（如闖紅燈），可處新臺幣500元罰鍰。甚至提到，若小綠人已經開始閃爍才踏入斑馬線，同樣視同闖紅燈違規。

貼文曝光後，許多機車族與駕駛紛紛留言表示支持：「非常支持警察對違規行人開罰」、「罰得好，一堆紅燈也沒在管的」、「這500元救她一條命很值得」、「起碼比收5000塊白包好」。有網友更分享親身驚險經歷，表示曾遇過路人看手機闖紅燈，突然從貨車死角走出來，差點就撞上，若真的發生意外，駕駛往往百口莫辯。

不過，針對警察對高齡長輩直接開罰的做法，也引發部分網友的不同看法。有人認為：「沒勸導就開罰阿嬤，那就過分了點」、「不該先勸導嗎？欺負老人家不敢跟你反駁而已」、「老人家就別罰了吧」。對此，有網友反駁指出，許多長者過馬路不看路也不看車，宛如「移動神主牌」，經常導致機車急煞摔車，確實需要透過開罰來重新教育正確的交通觀念。

值得注意的是，原PO提到「小綠人閃爍才踏入斑馬線視同闖紅燈」的說法，在留言區引起不少質疑。許多網友指出：「前陣子已經改了啦，現在不視為違規了」、「交通部都說不開罰了」、「有些路口小綠人一亮就開始閃，不通人性」。

事實上，針對「行人於小綠人閃爍時通過路口是否開罰」的爭議，交通部與警政署日前已做出回應。目前實務上已放寬認定，對於此類情況原則上「以勸導代替舉發」，不予開罰。不過，警方仍呼籲，當小綠人開始閃爍時，代表綠燈剩餘秒數不足，尚未踏出斑馬線的行人應留在人行道等待下一次綠燈；若已在斑馬線上，則應盡速快步通過，以確保自身與整體交通安全。