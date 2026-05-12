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家庭照顧假擴大適用 寄養家庭、親屬安置也可請

中央社／ 台北12日電
受僱者若因家庭成員需親自照顧時，可申請家庭照顧假，但現行條件含以永久共同生活為目的者，勞動部今天說，已明確寄養家庭、親屬安置、類家庭照顧人員都可適用家庭照顧假。家庭示意圖。圖／AI生成 姜健平
受僱者若因家庭成員需親自照顧時，可申請家庭照顧假，但現行條件含以永久共同生活為目的者，勞動部今天說，已明確寄養家庭、親屬安置、類家庭照顧人員都可適用家庭照顧假。家庭示意圖。圖／AI生成 姜健平

受僱者若因家庭成員需親自照顧時，可申請家庭照顧假，但現行條件含以永久共同生活為目的者，勞動部今天說，已明確寄養家庭、親屬安置、類家庭照顧人員都可適用家庭照顧假。

性別平等工作法規定，受僱者若因家庭成員需親自照顧時，可申請每年最多7天家庭照顧假，且今年起也放寬可以「小時」請，讓受雇者更容易運用。

不過，由於現行家庭照顧假中對於家庭成員的範疇，是依民法定義「家置家長。同家之人，除家長外，均為家屬。雖非親屬，而以永久共同生活為目的同居一家者，視為家屬」，因此許多寄養家庭、親屬安置、類家庭照顧人員在照顧小孩時即便有親自照顧需求，仍不得請家庭照顧假。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅今天表示，為了釐清疑義，去年底開始徵詢專家學者、相關團體及衛福部等意見，今天已經正式發布通函，明確寄養家庭、親屬安置、類家庭照顧人員適用性別平等工作法家庭照顧假規定。

黃琦雅也說，寄養家庭、親屬安置與類家庭照顧人力，依法具有行使負擔父母權利義務，如果在安置期間有請家庭照顧假需求，只要出具「安置服務提供者家庭照顧假證明文件申請表」到社政單位，就可以申請證明來提供給雇主。

基督教聖道兒少福利基金會行政主任張家茜表示，每年約有4600多名孩子因為照顧系統疏忽、身心虐待等必須到安置機構，其中有2000多個孩子到寄養家庭等類家庭照顧型態，因此也會有施打疫苗、就醫等需要，需要照顧者更多陪伴跟適應，這次擴大適用可以減輕許多寄養家庭的照顧負擔。

黃琦雅提醒，受僱者申請家庭照顧假，依性別平等工作法規定，雇主不得拒絕，也不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分，若勞資雙方對申請表有釐清的需求時，可由各地方勞政主管機關移請社政主管機關加以確認。

寄養家庭 勞動部

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