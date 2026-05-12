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全台溼答答！滯留鋒面連3天由北往南移…明北部防大雨、14日起換中南部小心

中央社／ 台北12日電
氣象署表示，明天起至15日滯留鋒面由北而南移動，全台轉有陣雨或雷雨，其中13日北部防大雨，14、15日中南部易有較大雨勢；16日起天氣回穩，預估下週大致以穩定偏熱天氣為主。下雨示意圖。圖／AI生成
氣象署表示，明天起至15日滯留鋒面由北而南移動，全台轉有陣雨或雷雨，其中13日北部防大雨，14、15日中南部易有較大雨勢；16日起天氣回穩，預估下週大致以穩定偏熱天氣為主。下雨示意圖。圖／AI生成

氣象署表示，明天起至15日滯留鋒面由北而南移動，全台轉有陣雨或雷雨，其中13日北部防大雨，14、15日中南部易有較大雨勢；16日起天氣回穩，預估下週大致以穩定偏熱天氣為主。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天上午起至15日滯留鋒面影響，明天北部地區有陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生；中部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨；南部多雲、午後有局部短暫雷陣雨為主。

黃恩鴻表示，14日、15日滯留鋒面往南移動，中南部雨勢逐漸增加，特別是15日中南部雨勢較明顯，再加上午後熱對流，中南部地區及各地山區有局部較大雨勢。

黃恩鴻指出，16日至18日天氣逐漸回穩，東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；19日各地多雲到晴，午後西半部及各山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻說明，目前觀察這波滯留鋒面影響結束之後，一直到5月下旬可能才會有另一波鋒面影響，因此預測下週天氣大致以穩定偏熱為主。

黃恩鴻說，明天至15日因雲多降雨，氣溫下降，以14日最涼，北部、宜花高溫約攝氏23至25度，中部、台東27至29度，南部約30度；各地低溫變化不大，北部、宜花約20至22度，中南部、台東約23至25度。

黃恩鴻提到，16日至19日天氣逐漸回穩，預測西半部高溫約29至31度，東半部27至29度；可能要等到5月下旬再有鋒面系統影響，才會再降溫。

黃恩鴻提醒，今晚至明晨馬祖地區易有低雲或局部霧，影響能見度。

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