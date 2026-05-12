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心愛珍藏化身全民典藏 台博館展民間捐贈

中央社／ 台北12日電

念想亡妻的珍珠項鍊、描繪少女以破銅爛鐵換糖的畫作，這些曾經是人們的心愛珍藏，後來捐贈給台博館，即日起也在本館展出。另為分享民眾心意，台博館將定期展示民間捐贈。

國立台灣博物館館藏有13萬8千件左右，約2成來自民間捐贈，去年獲23名民間友人贈送文物、標本，2026年「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展開幕記者會今天舉行，展出包含「台灣植物誌」手繪圖稿、日治時期的染付便器等。

台博館館長陳登欽表示，台博館去年起決定，在每年5月以微型展分享民間捐贈，社會大眾願意將珍藏收藏交給公立博物館，這是重要的託付，捐贈常常在收藏後就進入庫房，不知道何時還會拿出來與大家見面，希望表達對民眾的感謝，也分享每個物件的深刻故事。

例如捐贈者陳秀捐出1條40年代珍珠項鍊，那是她母親陳周冷壽的嫁妝，陳周冷壽在日治時代憑一手精湛服裝手藝累積不少積蓄，後陳周冷壽在戰後染上瘧疾而去世，較為清貧的夫家陸續典當不少財產，只留下這條珍珠項鍊留作對亡妻的念想。

以小人物窺看大時代的物件，還有素人畫家洪米花筆下的農村少女，會為了換糖果吃而蒐集廢鐵，或是貧苦家庭哀怨家中孩子太多而吃不飽的辛酸。捐贈者謝碧蓮則帶來古董屏風、書畫名家傅申陶瓷作品，她近年陸續捐贈台博館300多件文物。

謝碧蓮分享，她主修會計，畢業後就到美國去，30年前隨丈夫回台灣後，她到國立故宮博物院做志工至今，學會怎麼欣賞器物、看畫，此次捐出傅申陶瓷是方形的，尤為特別，還有篆書、草書、行書等不同字體題字，非常華麗漂亮。

文化部長李遠致詞表示，博物館的最大功能就在於讓人覺得自己有存在的感覺，他非常感謝台博館透過展覽讓很多人能在展品中找到記憶，希望有很多人能來看展覽，從不同東西找到歷史、找到自己的記憶、找到人存在的意義。

2026年「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展自即日起在台博館本館展出至24日。

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