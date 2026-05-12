網傳「磁鐵吸住」就是工業不鏽鋼？ 專家打臉：這安全材質磁性超強

近日，一名大陸網紅宣稱「曾以工業用不鏽鋼製作餐具」並已流入台灣市場，消息一出立刻引發民眾恐慌。社群平台上隨即掀起一波「磁鐵實測潮」，盛傳「食品級不鏽鋼吸不住，工業用則有強烈磁性」。然而，材料科學專家出面闢謠，直指用磁鐵判斷根本「不準確」，不僅安全的家用刀叉本身就具備強烈磁性，民眾最怕的工業鋼材反而根本吸不住。

近期Threads上許多網友紛紛拿磁鐵測試家中鍋碗瓢盆、湯匙筷子，清華大學奈微與材料科技中心研究員陳瑞凱及材料科學工程學系教授詹益愷指出，市面上的不鏽鋼產品主要以304、316、430三大類為主，磁鐵只能用來「粗略區分」部分材質，並不能作為安全與否的絕對標準：

304不鏽鋼（最常見容器）： 市佔率約七成，通常不具磁性。但經過加工處理後，可能會產生「微弱磁性」，因此用磁鐵檢驗時，有時會被輕輕吸住，屬正常現象。 316不鏽鋼（醫療、高級鍋具）： 級別較高，完全不具任何磁性。 430不鏽鋼（餐具、刀剪）： 價格較親民，常用於製造湯匙、叉子與家用剪刀，這類材質具有強磁性。

至於民眾最擔心的，是不肖業者為了降低成本，使用添加「錳」的便宜「200系列」工業用不鏽鋼來製作餐具。

專家特別點出網路謠言的最大盲點：200系列的不鏽鋼通常「不具磁性」。這意味著，網傳「工業用不鏽鋼具強烈磁性」的說法完全錯誤。若單靠磁鐵吸附來檢驗，不僅可能誤認為安全的430不鏽鋼餐具有毒，反而會放過真正有疑慮的200系列工業鋼材。

要精準判斷不鏽鋼的真實成分，仍需仰賴專業實驗室的化學檢測。專家建議民眾在選購不鏽鋼餐具或食物容器時，應優先挑選包裝與成分（如304、316）標示清楚的合格產品，並盡量避免購買來源不明或價格異常低廉的商品，才是保障飲食安全的最根本之道。