桃機攜手阿聯酋航空辦「星兒登機體驗」 打造友善無障礙國門

為打造更友善無障礙航空環境，並協助自閉症族群熟悉搭機流程、降低面對陌生環境的不安，桃園國際機場公司今天攜手阿聯酋航空舉辦「星兒的登機首部曲」活動，邀請桃園市自閉症協進會龍田工坊師生，透過模擬登機流程，提前體驗搭機情境，盼提升未來搭機信心，勇敢探索世界。

機場公司副總經理余崇立表示，打造包容且可近用的航空環境已成重要課題，機場不只是交通場域，也是愛與文化的延伸，這次與國際航空公司合作導入專業經驗，希望實踐「生活無障而有愛」精神。

桃園市自閉症協進會顧問蕭雲祥指出，機場對許多自閉症者而言是陌生且充滿刺激的環境，此次透過教保員陪伴與實地體驗，協助星兒逐步建立對搭機流程的理解與安全感，也更有勇氣踏出探索世界的第一步。

阿聯酋航空則表示，該公司為全球首家取得IBCCES自閉症友善認證的航空公司，目前已有超過3萬名機組與地勤人員完成相關培訓，具備專業應對能力，此次也透過模擬航班與互動體驗，協助星兒熟悉真實航空運作情境。

活動完整模擬一般旅客動線，包含報到、安檢、證照查驗及候機等流程，並安排有獎徵答與互動遊戲，加深參與者對搭機程序的印象。此外，現場也安排近距離觀賞阿聯酋航空A380客機，讓不少星兒相當興奮，現場氣氛溫馨熱烈。

機場公司表示，特別感謝海關、證照查驗、檢疫、安檢等CIQS單位及長榮空廚協力支持，未來也將持續攜手航空夥伴，針對不同族群提供更多元、包容的服務，打造更友善的國門環境。

機場公司副總經理余崇立表示，打造包容性與可接近性的航空環境已成重要課題，透過與國際航空夥伴合作，實踐「生活無障而有愛」的精神。圖／機場公司提供

星兒近距離觀賞阿聯酋航空旗下，全球最大的A380客機，現場氣氛溫馨熱烈。圖／機場公司提供