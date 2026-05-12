聽新聞
0:00 / 0:00
全台ATM大當機超過1小時 中華郵政：影響3178台已恢復
中華郵政全台ATM出現異常，對此，中華郵政公司12日表示，主要原因為磁碟機異常所致，通匯於下午3時57分，跨行及ATM於下午4時07分起恢復正常，共計影響全台3,178台ATM。
中華郵政公司全台ATM當機無法使用，約莫在今日下午2時42分左右系統出現異常，領錢、轉帳皆無法使用。
對此，中華郵政說明，12日下午2時50分起發生異常，原因為磁碟機異常所致，共計影響全台3,178台ATM ，影響業務包括跨行通匯、跨行提款及轉帳等相關交易。
經調查及維修後，通匯於下午3時57分恢復，跨行及ATM於下午4時07分起恢復正常。中華郵政表示造成民眾不便敬請見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。