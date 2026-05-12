吳長智詐領「乘務加給」10萬交保 台鐵企工：勞工董事停權至10月再改選

台鐵公司勞工董事吳長智被控利用職務之便，詐領每月「乘務加給」6000元，時間超過10年，累計金額近80萬元，檢方訊後凌晨依貪汙罪命吳長智10萬交保。台鐵企業工會今宣布，吳長智勞工董事停權至10月後，再重新改選勞工董事。

台鐵公司勞工董事、身兼台鐵企業工會秘書的吳長智，今年4月遭台鐵產業工會爆料，指利用工會職權耍特權，平日請公假、假日開車賺加班費，長期未執行「便乘乘務」工作，卻每月領取近6000元乘務加給，金額達近80萬元。

廉政署11日搜索約談吳長智及同居女友謝宜縈到案，深夜移送台北地檢署複訊，檢方訊後凌晨依貪汙罪命吳長智10萬交保、謝宜縈則請回。

台鐵企工會今召開臨時會員代表大會決議，宣布吳長智勞工董事停權至10月，10月再重新改選第二屆勞工董事，此外，也解任吳長智公司勞資會議勞方代表；另也公布其他事務決議，包含授權理事長研擬各分會舉行罷工投票；總會會務人員重整，由陳世杰秘書長領導會務；嘉義分會、台南分會合併暫緩實施。115年7月各選各的，不合併。

台鐵公司今也表示，有關吳姓員工涉嫌詐領乘務旅費、偽造文書等情案，台鐵公司日前已完成初步調查，並與廉政單位積極配合。本案已進入司法程序，台鐵公司將持續秉持毋枉毋縱的態度，全力配合司法單位偵審，如查證屬實，將依規定追究行政責任及追回不法所得。