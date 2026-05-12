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全台3178台ATM當機「網銀也壞了」中華郵政揭原因
中華郵政今下午2時許傳出全台ATM無法使用，甚至連網路銀行也顯示系統維護中，轉帳、提款都無法執行。中華郵政表示，因磁碟機異常，全台3178台ATM、跨行通匯、跨行提款及轉帳交易受影響，已於下午4時7分全數恢復正常作業。
有民眾表示，今天下午前往郵局提款，發現ATM完全無法作業，ATM機台顯示「暫停服務」字樣，甚至連網路銀行也顯示系統維護中，轉帳、提款都無法執行。
中華郵政說明，受到磁碟機異常所致，影響全台3178台ATM ，跨行通匯、跨行提款及轉帳等相關交易。經維修後，通匯已於下午3時57分，跨行及ATM於下午4時7分起恢復正常。
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