全台3178台ATM當機「網銀也壞了」中華郵政揭原因

立法院日前三讀通過「醫療法」修法，將於「醫療機構設置標準」制定每日護病比，衛福部長石崇良擬訂117年5月1日上路，引發護理界不滿。石崇良今下午參與台灣護理學會「115年國際護師節聯合慶祝大會」，他說，過去參加護理師活動都蠻受歡迎的，但今天比較忐忑，最近三班護病的事情鬧得比較兇，「我也比較黑啦」，但很真誠的希望跟大家溝通，一起來落實，讓政策可以無痛上路。

2026-05-12 14:20