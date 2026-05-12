她便秘40年「不只痔瘡還抑鬱」 醫曝：2成台人便秘、長期不改善恐傷心腦

根據台灣腸道醫學會臨床統計，台灣成人功能性便秘盛行率約為15%至20%，換算全台人口已突破400萬大關，便秘不僅會使腸道不適，也會影響大腦，增加失智機率，同時也會讓心臟相關疾病的罹病率上升。醫師提醒，除了調整生活習慣、飲食外等，也應適時求診，找出便秘原因。

46歲的丁小姐從小就便秘，至今約40年時間，都是3至4天排便一次不覺得有問題，加上身為護理人員工作忙碌、水分攝取不足、外食等生活型態是日常，懷孕期間荷爾蒙改變更難如廁，且肛門還有痔瘡出血的症狀，讓她腹脹不適、心情不佳。

很多人以為便秘只是「幾天沒上廁所的問題」，民眾常陷入有上廁所或間隔天數不夠沒關係的迷思，不過也須評估排便的質量，台大醫學院長吳明賢表示，一般判斷病人健康主要是能吃、能睡及能笑，若都有滿足就代表身心靈健康，不過身為腸胃科醫師還會關注解便順不順利。

吳明賢說，解便不順利並非小毛病，而是重要警訊，便祕對生活品質衝擊不僅是腸胃不適，透過腸腦軸影響大腦可能會引起情緒低落、煩惱、急躁等惡性循環，糞便過硬容易導致痔瘡、肛裂，經常性腹脹、腹痛與排便費力，也會讓患者整天感到沉重。

吳明賢表示，在台灣功能性便秘65歲以上長者占4成，主要是有慢性病或是飲食等影響，而一般女性生率也高於男性，現代久坐上班族更是容易出現。

吳明賢說，針對功能性便秘會以「羅馬準則IV」為主，若出現極度費力、質地乾硬羊大便、殘便感、阻塞感、周排便少於3次及手助排便等6個症狀，出現其中2種，且持續6個月其中3個月都有就符合標準。

吳明賢表示，慢性便秘恐增加大腦、心臟、腎臟等風險，影響腦腸軸孔增加大腦發炎與神經退化風險，失智風險增加1.93倍；排便過度用力會增加心血管負擔及腸道環境失衡可能增加身體代謝及排毒負擔。

台大醫院內科部胃腸肝膽科教授曾屏輝說，飲食及生活型態調整等仍效果有限者，就需要藥物介入，不過現階段治療主要為滲透壓型軟便劑，可能面臨電解質失衡風險，且心臟、腎臟不好患者不宜使用。

另，刺激型藥物容易產生依賴，使腸道自主功能弱化，曾有患者早晚吃4顆藥效果有限；且錯誤用藥容易導致腸道黏膜受損，會使細菌容易侵入且增加感染風險。現行治療方式讓臨床上高達57.4%的患者失去便意，且難以產生自然排便的衝動。

曾屏輝說，新型藥物是透過抑制迴腸末端的回收功能，引導身體分泌的膽汁酸自然流入大腸，透過抑制迴腸末端的膽汁酸再吸收，增加進入大腸的膽汁酸濃度，進而提高腸道內的水分分泌，有效軟化乾硬的糞便；刺激腸道平滑肌進行規律性的蠕動；及，誘發生理性的「排便衝動」，解決患者「有糞便卻沒便意」的臨床困局。

專家提醒，國人應將排便順暢視為整體健康的重要指標，當身體發出訊號時，應尋求正確管道「從腸計議」，而非自行服用成分不明的偏方，，唯有秉持「早期發現、正確診斷」的原則，經專業醫師評估後選擇適當藥物，才能有效找回腸道律動。