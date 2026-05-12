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水利署導入AI科技防災 快速提供民眾警戒災情資訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部水利署長林元鵬（右）說明跨部會系統性治理水及流域行動發展計劃之重要性。圖／經濟部提供
經濟部水利署長林元鵬（右）說明跨部會系統性治理水及流域行動發展計劃之重要性。圖／經濟部提供

面對氣候變遷持續推升災害風險，經濟部水利署表示，秉持「多一分準備、少一分災害」的防災理念，於汛期前即全面展開各項防災整備作業，積極加強地方水利設施、機具抽查作業，以提升整體防災量能。

水利署表示，同時也透過AI及數位科技，精進氣象預報、淹水影像辨識與智慧災害告警機制，並廣佈感測設備，掌握第一線災害資訊，並即時向民眾發布警戒訊息，使政府、民眾能及時採取行動減少危害，爭取防汛應變時效，降低災害損失。

水利署表示，時序已進入汛期，首先將要面臨5月下旬梅雨季的挑戰，隨後亦須因應颱風季可能帶來的風雨危害，水利署各項防汛整備工作均已完成，一方面落實水利建造物、抽水站、水門、抽水機及防汛機具、備料等檢查、複查、抽查，針對河川重點區域亦加速清淤，同時落實災害應變演練。

水利署指出，另一方面也積極與地方政府合作，參與地方災害演練並召開防汛整備座談會，共商防汛重點區域的合作機制。隨著全球暖化加劇，國內外氣候變遷研究顯示，未來降雨強度與侵襲頻率將更趨極端與頻繁，再加上人口結構日益高齡化，使社會面臨災害時更顯脆弱，亟需運用科技力量提升防災效能。

水利署進一步說明，已將AI人工智慧與物聯網（IoT）等技術導入防汛應變各階段，強化氣象情資研判、災害預警、災情查報與淹水處置效能，使資訊傳遞更迅速、應變更即時。透過整合各類感測器與 CCTV，於河川、涵洞、地下道等關鍵節點即時回傳水位與影像資料，掌握淹水動態變化；並導入AI影像辨識技術，自9000多支CCTV影像中即時辨識淹水情形，主動通報相關權責單位；同時結合Google Map顯示淹水預警資訊，提醒用路人避開易淹水路段。

另外針對外界關心的南部水情，水利署表示，南部地區豐枯比9:1，目前為枯水期末期，主要水庫呈現蓄水率稍低情形，但整體蓄水量仍有約1.15億噸，在加強水源調度、優先運用川流水及再生水、農業加強灌溉管理及產業落實自主節水等措施下，目前水情仍屬可控，經評估可順利完成農業一期作供灌作業，也可穩定供應公共用水至6月底且保有1個月以上安全蓄水量，另氣象預估6月上旬開始進入有利梅雨降雨環境，屆時將視最新水情滾動檢討各項措施及嘉南灌區二期稻作各組供灌策略。

氣候變遷 水利署

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