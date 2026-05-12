中國附醫主任夏德椿：早期肺癌術後標靶應納入健保 有助降復發風險

一名六十多歲、從事養殖業的事業創辦人，在工作忙碌之際，確診罹患早期肺癌，身為家庭、事業支柱的他，為了達到「治癒」（Cure）的終極目標並維持良好工作能力，因此在醫療團隊建議下，選擇自費接受術後標靶治療，成功維持原本的生活品質與家庭角色，在工作上，也持續發揮深厚實力。

相較之下，另有一名年約五十歲的女性，罹患第一期肺癌後，接受手術，之後穩定追蹤，不料四年後發現癌症復發，且已出現「肋膜積水」，代表惡性癌細胞進展至第四期，並已擴散至胸腔。

中國醫藥大學附設醫院內科部副主任暨重症醫學中心主任夏德椿表示，「即使早期肺癌的病人，手術後，也還是有一定的復發機率。」可惜的是，目前術後基因檢測與術後輔助標靶治療均需自費，病人除非經濟條件許可，大多只能選擇術後化療或觀察、追蹤。因此臨床上有時會出現上述女性病患情況。

事實上，當病患確診罹患肺癌，即使是一到三期，且為早期肺癌、可接受手術切除，仍有相當高的復發率。特別是帶有 EGFR、ALK 等基因變異族群，更是比較容易復發。據統計，帶有EGFR基因變異的病患，第1B 期術後 5 年復發率約40%至45%；第二期約50%至60%；第三期則高達60%至75%，這顯示即便手術成功，並將腫瘤切除，病患仍面臨沉重的復發壓力。

術後標靶治療，助減少轉移、復發風險

針對第1B至3A期的 EGFR 基因突變病患，在治療上，除了傳統的術後化學治療，目前國際治療指引建議，病患可運用術後標靶輔助治療，幫助延緩復發，並降低腦轉移風險，這對於是家中經濟支柱或仍需工作的中壯年、年輕病患，更為重要。

根據臨床研究，術後標靶輔助治療可幫助手術後肺癌病人延長存活期，以第三期、可手術的病患來說，若搭配使用術後標靶治療，5 年存活率可從 70%提升至約 85%，死亡風險可下降近 50%。若將第 1B 至 3A 期病患皆納入，完成療程後，5 年存活率可達88%，夏德椿認為，這對降低社會整體癌症死亡率有顯著意義。

健保照顧早期肺癌病患，助落實「健康台灣」目標

然而目前早期肺癌術後標靶治療並未納入健保，仍需自費。因此，多數醫師會評估病患的病理特徵、經濟狀況與商業保險情況等，提出適合建議，協助病患在健保化療與自費標靶間做出選擇。

夏德椿呼籲，目前台灣健保已將晚期肺癌標靶治療納入給付範圍，但針對早期肺癌第 1B 至 3A 期，有助降低術後復發的標靶藥物，還是建議盡早納入給付。考量國際治療指引（NCCN）建議，術後標靶用藥需 3 年，因此在精算相關財務支出的情況下，若能納入健保，相信便可以減輕醫病溝通壓力，也幫助病患減輕治療經濟負擔，並呼應賴清德總統所提出的健康台灣「癌症標準化死亡率下降三分之一」目標，而這也需要健保署與藥廠針對臨床數據、科學證據進行協調、溝通。

夏德椿也提醒，對於肺癌病患，無論是早期或其他期別，「照醫師指示回診、定期追蹤」都是重要關鍵，透過精密監控，若及早發現復發，便可及早處理，以免癌細胞擴散，治療就會更為棘手。