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王惠美取經奧地利垃圾治理 薩爾斯堡讚彰化破袋稽查魄力

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美昨天率團參訪以垃圾處理與環境維護聞名的奧地利薩爾斯堡，並交流垃圾處理經驗。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美昨天率團參訪以垃圾處理與環境維護聞名的奧地利薩爾斯堡，並交流垃圾處理經驗。圖／縣府提供

彰化縣長王惠美昨天率團參訪以垃圾處理與環境維護聞名的奧地利薩爾斯堡，並交流垃圾處理經驗，對於當地能從源頭管理精細分類各項廢棄物，讓垃圾大幅減量感到佩服，當地環保兼回收中心處長沃夫‧蓋根鮑爾，則對於彰化縣展現魄力實施垃圾破袋稽查深表敬佩。

王惠美率領的府團隊赴奧地利、捷克，考察城市治理及先進廢棄物處理技術，昨天參訪奧地利薩爾斯堡 Maxglan 循環回收中心時，對於民生垃圾處理問題，與當地環保兼回收中心處長沃夫-蓋根鮑爾就城市垃圾減量、資源回收、源頭管理等政策進行交流，沃夫-蓋根鮑爾對彰化縣魄力實施垃圾破袋檢查表示欽佩。

王惠美則對奧地利薩爾斯堡環保兼回收中心能從源頭管理精細分類各項廢棄物，讓垃圾大幅減量感到佩服，期盼將其成功經驗轉化為彰化環保治理的升級動力，達到共同目標永續發展。

沃夫-蓋根鮑爾表示，中心負責全市的廢棄物處理工作，且以推動「循環經濟」作為重要目標，隨著資源回收與替代能源日益受到重視，他們也相當重視廢棄物分類與環保觀念的宣導，透過持續與市民溝通，確保垃圾能依規定妥善分類，進而正確回收與妥善處理，貼近市民需求，讓垃圾處理流程更簡單、便利與友善是最重要的核心理念，才能共同為下一代保留一個永續且美好的自然環境。

王惠美表示，薩爾斯堡是奧地利第四大城市，也是音樂家莫札特的故鄉，人口約莫15.8萬人，每年卻吸引約150萬至300萬人次遊客造訪，垃圾處理與環境維護成為城市治理的重要課題。此次交流除了增進雙方對不同城市發展經驗的了解外，更希望共同朝「永續環境」目標邁進。

王惠美此行也參訪當地廢棄物資源回收循環中心，除推動資源回收外，為提升民眾使用便利性，更將回收品項細分為50多類，許多作法都相當值得借鏡與學習。未來，縣府也將把在奧地利學習到的優良經驗帶回彰化，持續精進環保工作，落實永續發展的理念。

彰化縣長王惠美昨天率團參訪以垃圾處理與環境維護聞名的奧地利薩爾斯堡，當地從源頭管理精細分類各項廢棄物，讓垃圾大幅減量。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美昨天率團參訪以垃圾處理與環境維護聞名的奧地利薩爾斯堡，當地從源頭管理精細分類各項廢棄物，讓垃圾大幅減量。圖／縣府提供

彰化縣長王惠美昨天率團參訪以垃圾處理與環境維護聞名的奧地利薩爾斯堡，並交流垃圾處理經驗。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美昨天率團參訪以垃圾處理與環境維護聞名的奧地利薩爾斯堡，並交流垃圾處理經驗。圖／縣府提供

彰化縣長王惠美昨天率團參訪以垃圾處理與環境維護聞名的奧地利薩爾斯堡，當地從源頭管理精細分類各項廢棄物，讓垃圾大幅減量。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美昨天率團參訪以垃圾處理與環境維護聞名的奧地利薩爾斯堡，當地從源頭管理精細分類各項廢棄物，讓垃圾大幅減量。圖／縣府提供

彰化縣長王惠美昨天率團參訪以垃圾處理與環境維護聞名的奧地利薩爾斯堡，並交流垃圾處理經驗。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美昨天率團參訪以垃圾處理與環境維護聞名的奧地利薩爾斯堡，並交流垃圾處理經驗。圖／縣府提供

彰化縣長王惠美昨天率團參訪以垃圾處理與環境維護聞名的奧地利薩爾斯堡，當地從源頭管理精細分類各項廢棄物，讓垃圾大幅減量。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美昨天率團參訪以垃圾處理與環境維護聞名的奧地利薩爾斯堡，當地從源頭管理精細分類各項廢棄物，讓垃圾大幅減量。圖／縣府提供

彰化縣長王惠美昨天率團參訪以垃圾處理與環境維護聞名的奧地利薩爾斯堡，並交流垃圾處理經驗。圖／縣府提供
彰化縣長王惠美昨天率團參訪以垃圾處理與環境維護聞名的奧地利薩爾斯堡，並交流垃圾處理經驗。圖／縣府提供

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