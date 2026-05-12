剝蝦恐染「跨物種疾病」 野田病毒列新興傳染病…疾管署：設置送驗機制

存於自然界水生動物的「隱蔽性死亡野田病毒」（CMNV）疑具備跨物種傳播感染給人類，使人類罹患「持續性高眼壓病毒性前葡萄膜炎」（POH‑VAU）。疾管署發言人曾淑慧表示，除了中國大陸的研究以外，其餘國際尚無其他研究證實CMNV會引起人類眼疾，為保障國人健康，疾管署已召開專家會議討論研商，並建立送驗機制。今也發醫界通函提醒醫師，若有不明原因眼壓高、眼睛紅等就可以送疾管署檢驗。

近期國際期刊「Nature Microbiology」刊登的一篇研究指出，CMNV疑似可能感染人類，並與「持續性高眼壓病毒性前葡萄膜炎（POH-VAU）」有關。

疾管署說明，CMNV已被世界動物衛生組織列為新興傳染病，並已在中國與泰國的蝦場中有感染案例報告；目前全球僅有大陸報告疑似有人類感染CMNV病例。該研究報告推論人類感染CMNV可能與處理或生食生鮮水產品相關，惟目前尚需進一步證據確認此病毒是否具備有效感染人類眼部組織能力。

曾淑慧表示，世界衛生組織（WHO）、美國疾管局（CDC）及歐洲疾病預防控制中心（ECDC）等主要國際公衛機構，均未接獲相關人類病例報告，也未將其列為迫切公共衛生威脅。此外，針對國內監測現況，我國農業部防檢署近5年，2021至2026年間，針對白蝦後送病例及國內動物防疫資訊網監測，均未檢出CMNV。

曾淑慧說，目前根據相關研究認為，CMNV可能跟生食海鮮有關，或是在處理這些水生動物遭割傷造成的一些感染，這是初步推斷。不過這篇研究也認為雖然病毒有可能會引起人類特定眼部疾病，但現在並沒有足夠證據能確定病毒會造成人類感染，國內疫情傳播風險極低。

根據眼科醫學會統計，國內感染葡萄膜炎個案一年約2000例左右，主要有眼睛發紅、眼壓高等症狀，且若不做相關處理恐會出現失明等狀況。曾淑慧說，不過目前研究認為CMNV會造成眼睛的一個疾病會造成葡萄膜炎，只限於那一篇研究，事實上並沒有其他相關的研究證實病毒會引起人類的眼睛疾病，不過即使如此，還是有建立相關的一些監測機制，希望能夠有早期預警來降低病毒的一個威脅。

曾淑慧表示，目前國家實驗室已可以檢驗相關病毒，也同步跟眼科、感染科醫師及感染管制相關專家們共同討論，並訂定一項通報標準，臨床條件上如果民眾有持續性的葡萄膜炎，並排除掉其他一些常見的感染性的疾病就可將血液或眼睛的相關檢體採集並送往疾管署來做檢驗，今天也發了致醫界通函，提醒有懷疑可能是CMNV造成的眼睛疾病時，能夠盡早來通報。

疾管署強調，農政、衛政雙方將持續保持密切聯繫，加強監測國內外疫情動態與傳播風險，落實防疫一體精神。疾管署亦再次提醒，至大陸、泰國旅遊民眾特別注意防範CMNV，遵守海鮮充分加熱、高風險族群，如免疫功能低下及具慢性病病患等，應避免生食海產，以及處理生鮮水產品時，建議佩戴手套，如手部有傷口應避免直接接觸生鮮食材，處理完畢後確實以肥皂及清水洗手，以降低感染風險。