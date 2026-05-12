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東部海域規模5.6地震是「獨立事件」氣象署：未來1周恐有規模4至5餘震

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地震測報中心科長陳達毅說明，今天下午2時53分發生規模5.6地震，此為獨立地震。記者胡瑞玲／翻攝
地震測報中心科長陳達毅說明，今天下午2時53分發生規模5.6地震，此為獨立地震。記者胡瑞玲／翻攝

中央氣象署發布第115043號地震報告，東部海域今天下午2時53分發生規模5.6地震，地震深度22.9公里，最大震度4級。中央氣象署表示，本起地震為獨立事件，未來一周不排除有規模5至5.5餘震。

東部海域今天下午2時53分發生規模5.6地震，地震深度22.9公里，最大震度4級。各地最大震度為台東、花蓮4級，南投、雲林、彰化3級，高雄、嘉義縣市、台南、台中、宜蘭、苗栗2級，屏東、桃園、新竹縣市、新北、台北1級。

今年總共有4起規模5.5以上的地震，包含今年2月24日宜蘭近海發生規模5.6地震；今年3月12日發生規模5.7地震、今年4月5日花蓮規模5.7地震。

地震測報中心科長陳達毅說明，今天下午2時53分發生規模5.6地震，震央位於台東與花蓮的外海，地震深度22.9公里，由於地震深度不深，因此全台有感。

陳達毅說，地震發生之後約10多秒就針對花蓮、台東發布國家級警報，距離震央較遠的花蓮北部、台東南部有機會再感受到震度前收到警報，其他地區則是在搖晃時同時收到警報。

陳達毅指出，本起地震成因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊擠壓所致；這起地震主要成因仍是板塊隱沒所致。

陳達毅說，由於花蓮近海附近就是板塊隱沒帶位置，該地區地震發生頻繁，且地震深度從淺到深都有。回溯震央周邊過去50年的歷史地震，可以觀察到此區頻繁發生地震，並研判此為獨立事件，但仍提醒民眾，未來1周內恐有規模4至5餘震需多注意防範。

氣象署 地震

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